Таисия Повалий рассказала о поездке в оккупированный Луганск и пустила крокодильи слезы. Видео

Певица – уроженка Киевщины Таисия Повалий, получившая гражданство РФ, честно и с пафосом рассказала, что ездила во временно оккупированный Россией Луганск проводить свой концерт и мечтает побывать в Киеве. Как она говорит, когда ступила (незаконно!) на украинскую землю, сразу почувствовала, будто побывала дома.

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Чтобы передать атмосферу своей печали по Родине, она даже смогла пустить крокодильи слезы – имитируя их наличие, вытирала ладонями щеки. Это произошло во время интервью Повалий известной российской блогерше Татарке.

"Я была в Луганске недавно совсем. Ты не представляешь, я будто побывала дома. Как меня встречали дети! Как меня встречали люди! Один парень не верил, что я приехала. Он на репетиции увидел меня и целый день простоял у моей гримерки. И он сказал: "Для меня это очень важно. Есть все артисты, а есть Таисия Повалий". Сейчас буду плакать. Это очень трогательно", – с огромными паузами, словно с попытками выдавить из себя эмоции, сказала Повалий.

Впоследствии заметны слезы в ее глазах, но за пределы век они так и не потекли. Что интересно, в этот момент изменница решила спекулировать на информации о детях – отличный метод психологического воздействия на людей!

"И дети... Когда мне делали прическу, они вообще пели песни и не давали мне пройти. Думала, не буду плакать. Я потом пост выложила – в этом концерте участвовала группа из Донецка. Они пели "Когда закончатся выстрелы, когда замолкнут орудия". Помнишь такую песню? Я выставила пост и написала, что слушайте, Киев, вы послушайте детей", – заявила артистка, не скрывая попыток манипулировать детьми. Как будто, если заставить петь военную песню, дети будут вкладывать в свое пение душу.

Ранее OBOZ.UA писал, что певица – уроженка Киевщины Таисия Повалий, получившая гражданство РФ, назвала геноцид украинцев и полномасштабную войну "спасением таких, как она".

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