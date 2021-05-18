Седокова приехала в Киев и заговорила о начале новой жизни

Украинская певица, экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова, которая живет в России, прилетела в родной Киев. Артистка похвасталась рельефным прессом и заявила, что начинает новую жизнь.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала видеоролик из спортзала. Анна призналась, что из-за рабочих поездок сбилась с режима и две недели не занималась спортом. Однако теперь она возвращается к привычной жизни (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"За последние две недели все куда-то понеслось со скоростью Bugatti Chiron. Сьемки двух клипов на двух континентах за последнюю неделю. Противоположные часовые полюса. Вкуснейшая калорийная кухня в Америке и желание праздника в Киеве и опять поздние подъемы из-за разного времени сделали свое дело. И тут я поняла, что все. Пора начинать новую старую жизнь", – заявила певица.

Коротко о знаменитости:

Анна Седокова – украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. Получила известность в Украине в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова заявила, что ей удалось похудеть на пять килограммов. Знаменитость заявила, что ее удивляет, как она могла уверенно себя чувствовать в прежнем весе.