'Сделала выбор': стала известна причина замалчивания войны предательницей Бадоевой, которая возобновила съемки в РФ

Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Жанна Бадоева за 14 месяцев полномасштабного вторжения ни разу не прокомментировала войну в Украине, где прожила большую часть жизни и построила карьеру. Более того, она возобновила съемки своей программы в РФ еще в конце 2022.

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Как отметил Слава Демин в своем проекте на YouTube, знаменитость отказалась от украинского гражданства в 2019 году. Хотя предательница переехала в Киев в 90-х годах и стала известной благодаря Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Жанна отказалась от украинского гражданства еще в 2019 году. В сентябре 2022 года стало известно, что она продолжает сотрудничество с российскими телеканалами. В январе Жанна Бадоева попала под санкции СНБО. У нее выходит тревел-шоу на одном из российских телеканалов и осенью выпуски возобновились", – сообщил Демин.

А продюсер "Орел и Решка" Евгений Синельников прокомментировал молчание телеведущей по поводу войны. Он подчеркнул, позиция артистки не вызывает сомнений, ведь мыслями и сердцем она с Украиной. Но Бадоева не может говорить о преступлениях оккупантов, так как сотрудничает с российскими каналами.

"Я считаю, что, возможно, так сложились обстоятельства, что она не может закончить этот контракт. И не может что-то говорить... Это их жизнь, она сделала свой выбор. Удачи", – поведал Женя в интервью на YouTube-канале "Зірковий".

В 2015 году Жанна вышла замуж за уроженца Львова и бизнесмена Василия Мельчинина, который долгое время проживает в Италии. Поговаривают, сама женщина получила итальянское гражданство и полностью обустроилась за границей с любимым и детьми от Алана Бадоева.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российские пропагандисты с НТВ опозорились абсурдными заявлениями об украинском президенте Владимире Зеленском и якобы его "любовнице" – певице Тине Кароль. В сюжете "эксперты" делились "эксклюзивными подробностями" карьеры украинки.

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