Считали плейбоем и обвиняли в измене: что известно о новом короле Дании Фредерике Х, мать которого отреклась от престола. Фото

14 января королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола после своего 52-летнего правления, а новым королем страны стал ее сын Фредерик Х. Он был провозглашен королем с балкона дворца Кристиансборг. Тысячи людей собрались на улицах Копенгагена, чтобы попрощаться с Маргрете II и поприветствовать нового суверена.

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Маргрете II стала первой за почти 900 лет королевой Дании, отрекшейся от престола. Она сама аргументировала свое решение проблемами со здоровьем, впрочем среди народа ходило немало слухов, что здоровье здесь на самом деле ни при чем, а "истинной" причиной может быть "спасение брака" сына. Не так давно Фредерика обвинили в измене с мексиканской светской львицей и моделью. Что известно об этом инциденте, а также других интересных фактах из жизни нового короля Дании, расскажем в материале OBOZ.UA.

Родился Фредерик 26 мая 1968 года. Он – праправнук британской королевы Виктории по линии матери.

Учился в Гарвардском университете, а в 1995 году получил степень кандидата политических наук. Параллельно также стажировался в датской миссии при ООН в Нью-Йорке и был первым секретарем посольства Дании в Париже.

В молодости Фредерика считали настоящим плейбоем. Он пользовался популярностью среди девушек и радушно принимал их внимание. Будущий король всегда заботился о своем внешнем виде, поэтому активно занимался спортом, в том числе бегом и катанием на лыжах. До сих пор он участвует в различных марафонах, а также был членом полярной экспедиции "Сириус-2000".

Даже со своей супругой Мэри, которая 14 января стала королевой-консортом, Фредерик познакомился на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году. Мэри Элизабет Дональдсон – австралийка, родители которой эмигрировали из Шотландии за пять лет до ее рождения. Она училась коммерции и юриспруденции, работала в рекламном агентстве как маркетолог и пиарщица.

Интересно, что будущие супруги познакомились в баре. Мэри заговорила к красивому парню и только потом узнала, что он – сын королевы Дании. А уже в мае этого года пара отпразднует 20 лет семейной жизни.

Новоиспеченные король и королева Дании имеют четверых детей: 18-летнего принца Кристиана, 16-летнюю принцессу Изабеллу и близнецов принцессу Жозефину и принца Винсента, которые 8 января отпраздновали 13-летие.

Семейная, казалось бы, идиллия чуть не разрушилась в конце 2023 года. В ноябре распространили слухи о том, что Фредерик изменил своей любимой и матери его четырех детей. За скандалом с "супружеской изменой" стояла прогулка в Испании с моделью Женевьевой Казановой. Папарацци быстро пришли к выводу, что это свидание и заставили поверить в это читателей.

Позже выяснилось, что Фредерик с моделью, ведущей и светской львицей осмотрели выставку Пикассо в Национальном музее Тиссена-Борнемиса, прогулялись по парку и вместе поужинали в центре города. Женевьева сразу начала опровергать все слухи, а вот королевский двор сенсационные обвинения никак не комментировал.

В конце концов, слухи остались слухами, хотя многим королевским экспертам, в частности Филу Дампьеру, показалось подозрительным, что почти сразу после этого инцидента Маргрете II сообщила о намерениях отречься от престола.

"Кажется чрезвычайным совпадением, что она сделала это неожиданное заявление всего через несколько месяцев после того, как появились слухи о том, что у наследного принца вроде бы был роман. Королева, возможно, думает, что они уладят свои разногласия, и это спасет их брак", – делился своими мыслями Дампьер с Еxpress.

Ранее OBOZ.UA писал о последнем выходе Маргрете II на публику в статусе королевы. Она отправилась во дворец Кристиансборг в Копенгагене в золотой карете и чувствовала себя счастливой.

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