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Впервые в истории: королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола, королем стал ее сын

Надежда Данищук
Мир
3 минуты
885
Впервые в истории: королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола, королем стал ее сын

В воскресенье, 14 января, король Дании Фредерик X сошел на престол, сменив свою мать, королеву Маргрете II, официально отрекшейся от престола после 52 лет пребывания в должности монарха. 83-летняя Маргрете II стала первым монархом королевства почти за 900 лет, который добровольно откажется от престола.

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Об этом пишет британская Reuters. Издание отмечает, что о своем решении королева Дании объявила в новогоднюю ночь, а престолонаследие произошло через две недели.

Впервые в истории: королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола, королем стал ее сын

14 января Маргрет II подписала заявление о своем отречении от престола во время заседания Государственного совета при парламенте. Дания, являющаяся одной из старейших монархий в мире, не имеет обряда коронации.

На заседании Государственного совета присутствовали представители правительства Маргрете, 55-летний Фредерик, его 51-летняя супруга Мэри и их старший сын 18-летний Кристиан, отныне являющийся новым наследником престола.

Впервые в истории: королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола, королем стал ее сын

Приблизительно через час после подписания премьер-министр Мэтте Фредериксен провозгласила нового короля Дании на балконе парламента, и Фредерик X выступил с короткой речью.

Впервые в истории: королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола, королем стал ее сын

Несмотря на зимнюю погоду, десятки тысяч людей со всей Дании съехались в столицу, чтобы стать свидетелями исторического события, свидетельствующего об огромной популярности, которой монархия пользуется почти шестимиллионной страной.

Впервые в истории: королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола, королем стал ее сын
Впервые в истории: королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола, королем стал ее сын

После официальных мероприятий новые король и королева отправились в экипажи в свою резиденцию Амалиенборг, королевский комплекс, построенный в 1750-х годах и расположенный в центре Копенгагена.

При этом Маргрете II сохранит свой титул королевы, а также будет проживать в Амалиенборге в отдельных палатах.

Впервые в истории: королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола, королем стал ее сын

Маргрете, ранее заявлявшая, что будет оставаться на троне пожизненно, не назвала точной причины своего решения отречься от престола, но сказала, что серьезная операция на спине, которую она перенесла в феврале прошлого года, заставила ее задуматься о своем будущем.

Впервые в истории: королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола, королем стал ее сын

"Возможно, она думает, что принц Фредерик готов взять власть сейчас. Ему 55, и, возможно, королева хотела избежать ситуации, когда у вас будет очень старый король, как вы видели с принцем Чарльзом", – отметил Ларс Ховбакке Соренсен, историк и доцент Университетского колледжа Абсалона в Дании

Напомним, британскому королю было 73 года, когда он сошел на престол после того, как его мать, королева Елизавета, скончалась в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет.

Впервые в истории: королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола, королем стал ее сын

Новые король и королева занимают трон в период огромной общественной поддержки и энтузиазма по отношению к монархии. Последний опрос, проведенный после того, как Маргрет II объявила, что она отречется от престола. При 86% датчан сказали, что Маргрете II была великолепной королевой, и 82% заявили, что Фредерик X хорошо или очень хорошо справится со своей новой должностью.

Как сообщал OBOZ.UA, в честь 18-летия принца Кристиана, который теперь является наследником престола, были обнародованы его портреты с родителями и без. Несмотря на свой юный возраст, он уже умеет достойно держаться на публике, общаться с другими королевскими семьями Европы и, говорят, познакомил бабушку-королеву со своей девушкой.

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