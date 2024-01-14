Впервые в истории: королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола, королем стал ее сын

В воскресенье, 14 января, король Дании Фредерик X сошел на престол, сменив свою мать, королеву Маргрете II, официально отрекшейся от престола после 52 лет пребывания в должности монарха. 83-летняя Маргрете II стала первым монархом королевства почти за 900 лет, который добровольно откажется от престола.

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Об этом пишет британская Reuters. Издание отмечает, что о своем решении королева Дании объявила в новогоднюю ночь, а престолонаследие произошло через две недели.

14 января Маргрет II подписала заявление о своем отречении от престола во время заседания Государственного совета при парламенте. Дания, являющаяся одной из старейших монархий в мире, не имеет обряда коронации.

На заседании Государственного совета присутствовали представители правительства Маргрете, 55-летний Фредерик, его 51-летняя супруга Мэри и их старший сын 18-летний Кристиан, отныне являющийся новым наследником престола.

Приблизительно через час после подписания премьер-министр Мэтте Фредериксен провозгласила нового короля Дании на балконе парламента, и Фредерик X выступил с короткой речью.

Несмотря на зимнюю погоду, десятки тысяч людей со всей Дании съехались в столицу, чтобы стать свидетелями исторического события, свидетельствующего об огромной популярности, которой монархия пользуется почти шестимиллионной страной.

После официальных мероприятий новые король и королева отправились в экипажи в свою резиденцию Амалиенборг, королевский комплекс, построенный в 1750-х годах и расположенный в центре Копенгагена.

При этом Маргрете II сохранит свой титул королевы, а также будет проживать в Амалиенборге в отдельных палатах.

Маргрете, ранее заявлявшая, что будет оставаться на троне пожизненно, не назвала точной причины своего решения отречься от престола, но сказала, что серьезная операция на спине, которую она перенесла в феврале прошлого года, заставила ее задуматься о своем будущем.

"Возможно, она думает, что принц Фредерик готов взять власть сейчас. Ему 55, и, возможно, королева хотела избежать ситуации, когда у вас будет очень старый король, как вы видели с принцем Чарльзом", – отметил Ларс Ховбакке Соренсен, историк и доцент Университетского колледжа Абсалона в Дании

Напомним, британскому королю было 73 года, когда он сошел на престол после того, как его мать, королева Елизавета, скончалась в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет.

Новые король и королева занимают трон в период огромной общественной поддержки и энтузиазма по отношению к монархии. Последний опрос, проведенный после того, как Маргрет II объявила, что она отречется от престола. При 86% датчан сказали, что Маргрете II была великолепной королевой, и 82% заявили, что Фредерик X хорошо или очень хорошо справится со своей новой должностью.

Как сообщал OBOZ.UA, в честь 18-летия принца Кристиана, который теперь является наследником престола, были обнародованы его портреты с родителями и без. Несмотря на свой юный возраст, он уже умеет достойно держаться на публике, общаться с другими королевскими семьями Европы и, говорят, познакомил бабушку-королеву со своей девушкой.