Золотая карета, шуба и бордовое платье с орденами: каково было последнее появление на публике 83-летней королевы Дании Маргрете II

Королева Дании Маргрете II 52 года пробыла в должности монарха, а 4 января в последний раз появилась на публике перед собственной отставкой, которая должна состояться 14 января. Королева отправилась во дворец Кристиансборг в Копенгагене в золотой карете и чувствовала себя счастливой.

Видео дня

Чтобы подчеркнуть свою важность, она надела шубу и бордовое платье с орденами. Маргрете II должна была провести последний традиционный ежегодный новогодний прием во дворце, сообщает Daily Mail. В следующем году в карете уже будет не 83-летняя Маргрете II, а ее 55-летний сын кронпринц Фредерик.

Свое желание отречься от престола она обосновала тем, что недавно перенесла операцию на спине. Хотя все прошло хорошо, но решение передать должность монаха своему сыну не изменилось.

Золотая карета XIX века, в которой сидела королева, была запряжена шестью белыми лошадьми. Ее сопровождали члены гусарского полка в синих униформах с красными куртками и на черных лошадях.

К королеве со временем присоединился сын с женой Мэри Элизабет Дональдсон. Настроение у королевской семьи было торжественным, равно как и наряды. Фредерик надел строгий костюм с военными регалиями, а Мэри в велюровом блейзере с атласной юбкой выглядела потрясающе.

Во дворце Маргарете II долго не пробыла. Через пять часов в этой же карете она покинула Кристиансборг, обычно используемый для светских мероприятий, чтобы вернуться в свою резиденцию Амалиенборг.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ходили слухи об измене будущего короля Дании Фредерика. Он проводил время в Испании с моделью, пока супруга Мэри была в Америке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!