Больная раком Кейт Миддлтон удивила новостью, когда выйдет в свет, и показала новое фото после 6 месяцев химиотерапии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые за многие месяцы показала свое новое фото и обратилась к подписчикам, волнующимся за ее здоровье. Несмотря на несколько громких заявлений о неучастии герцогини в публичных мероприятиях до конца 2024 года, она удивила новостью, что готова показаться подданным уже в эти выходные.

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Более того, в течение лета Кэтрин надеется частично вернуться к своим обязанностям за пределами дома. Такое заявление от имени принцессы опубликовал Кенсингтонский дворец в Х (ранее Twitter).

Кейт Миддлтон от всей души поблагодарила неравнодушных, которые поддерживали ее и делились своими историями борьбы с онкологией. Герцогиня рассказала, что эта забота помогла ей с мужем – кронпринцем Уильямом – пережить трудные времена.

"Я имею значительные успехи, но, как знает каждый проходящий химиотерапию, бывают хорошие и плохие дни. В плохие дни вы чувствуете слабость, усталость и должны дать своему телу отдохнуть. Но в хорошие дни, когда вы чувствуете себя сильнее, вы хотите получить максимум пользы от хорошего самочувствия", – рассказала о своем состоянии герцогиня.

Она впервые рассекретила, что лечение будет длиться еще несколько месяцев, а не до конца года, как считали ранее. Однако уже сейчас Кейт Миддлтон готовится к выходу в свет по случаю празднования дня рождения своего свекора-короля Чарльза ІІІ. Кстати, он сейчас тоже лечится от рака.

"Я с нетерпением жду возможности посетить парад в честь дня рождения короля в эти выходные с семьей и надеюсь принять участие в нескольких общественных мероприятиях в течение лета, но также знаю, что я еще не вышла из кризиса", – добавила принцесса.

Она закончила обращение тем, что каждый день учится быть терпеливой в условиях неопределенности и не пренебрегает временем для восстановления сил.

Ранее OBOZ.UA писал, что источник, близкий к герцогам, рассказал о "веселых" планах принцессы на лето. Она хочет больше времени провести с детьми и отдохнуть на открытом воздухе.

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