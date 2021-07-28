СБУ разрешила российским группам выступить на фестивале "Файне місто"

В Тернополе начался масштабный музыкальный фестиваль "Файне місто", в котором примут участие музыкальные коллективы из России. Служба безопасности Украины не нашла оснований, чтобы запретить им выступать.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии изданию Zaxid.net. Речь идет о группах Louna, "Порнофильмы", Wildways, Anacondaz и обслуживающем их персонале. Всего – 37 человек (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Проверка законности пребывания на территории Украины и пересечения границы российскими гражданами, которые принимают участие в фестивале "Файне місто", завершилась 27 июля. Оснований для запрета находиться в Украине российским группам нет", – отметил Дехтяренко.

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Также известно, что некоторые из вышеперечисленных участников далеко не впервые будут выступать на фестивале "Файне місто". "Порнофильмы" приезжали сюда в 2017 и 2018 годах, а Wildways – в 2019-м.

Напомним, что городской председатель Тернополя Сергей Надал попросил Службу безопасности Украины в Тернопольской области провести проверку участников музыкального фестиваля "Файне місто", в том числе, российские группы.

"Файне місто" – это международный музыкальный фестиваль, который ежегодно проходит вблизи Тернополя. "Файне місто" является одним из немногих украинских фестивалей, в котором пересекаются практически все современные направления музыки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на масштабном фестивале Atlas Weekend российскую рок-группу Wildways украинцы поприветствовали известной кричалкой о президенте РФ Владимире Путине. Они выкрикивали: "Путин – х**ло".