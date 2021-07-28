СБУ разрешила российским группам выступить на фестивале "Файне місто"

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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СБУ разрешила выступать музыкантам из России на фестивале

В Тернополе начался масштабный музыкальный фестиваль "Файне місто", в котором примут участие музыкальные коллективы из России. Служба безопасности Украины не нашла оснований, чтобы запретить им выступать.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии изданию Zaxid.net. Речь идет о группах Louna, "Порнофильмы", Wildways, Anacondaz и обслуживающем их персонале. Всего – 37 человек (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Проверка законности пребывания на территории Украины и пересечения границы российскими гражданами, которые принимают участие в фестивале "Файне місто", завершилась 27 июля. Оснований для запрета находиться в Украине российским группам нет", – отметил Дехтяренко.

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В Тернополе начался масштабный музыкальный фестиваль "Файне місто"
Выступят музыкальные коллективы из России

Также известно, что некоторые из вышеперечисленных участников далеко не впервые будут выступать на фестивале "Файне місто". "Порнофильмы" приезжали сюда в 2017 и 2018 годах, а Wildways – в 2019-м.

Масштабный музыкальный фестиваль "Файне місто"

Напомним, что городской председатель Тернополя Сергей Надал попросил Службу безопасности Украины в Тернопольской области провести проверку участников музыкального фестиваля "Файне місто", в том числе, российские группы.

На фестивале выступят российские артисты.

  • "Файне місто" – это международный музыкальный фестиваль, который ежегодно проходит вблизи Тернополя. "Файне місто" является одним из немногих украинских фестивалей, в котором пересекаются практически все современные направления музыки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на масштабном фестивале Atlas Weekend российскую рок-группу Wildways украинцы поприветствовали известной кричалкой о президенте РФ Владимире Путине. Они выкрикивали: "Путин – х**ло".

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