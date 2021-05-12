СБУ объяснила, почему скандальный рэпер Моргенштерн попал в черный список

В Службе безопасности Украины заявили, что скандального российского рэпера и блогера Моргенштерна (Алишера Валеева), который ранее запланировал концерты в Украине в 2021 году, внесли в черный список из-за пропаганды культа насилия и жестокости. Также знаменитость обвинили в распространении и употреблении наркотических средств и психотропных веществ.

Все это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта Моргенштерна. Об этом говорится в ответе СБУ, передают "Українські новини".

Отмечается, что СБУ направила письмо Министерству культуры и информационной политики, в котором предложила включить рэпера в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

"В нем (письме), в соответствии с компетенцией, СБ Украины предоставила предложения Минкультуры и информполитики Украины включить "указанного гражданина Российской Федерации", который, среди прочего "во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии", к перечню лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины", – сообщили в ведомстве.

Добавим, что Моргенштерн планировал провести концерт 3 июня в Киеве, 4 июня – в Харькове, а 6 июня – в Запорожье.

Напомним, в 2019 году концерт Моргенштерна в Одессе обернулся скандалом. Во время своего выступления рэпер назвал день траура по погибшим во время пожара в местном колледже "е**ной показухой". Позже свое недовольство тем, что произошло, высказало множество украинцев. Они обвинили артиста в том, что тот иронизирует над смертью людей.

Коротко о знаменитости:

Моргенштерн стал популярным в 2018 году, когда из видеоблогера переквалифицировался в музыканта и рэпера. Выпустив первый мини-альбом Hate Me – начал давать концерты и снимать провокационные клипы, в которых чаще всего появлялся в образе богатого парня, которого окружают девушки и слава.

На личной странице в соцсети Instagram у рэпера часто можно заметить видео и фото, на которых он позирует обнаженным.

С 2017 года Моргенштерн состоял в близких отношениях с Диларой Зинатуллиной. По словам Алишера, в конце 2019 года он предложил девушке сделать отношения "свободными", но Дилара не согласилась и пара разошлась. Однако в ноябре 2020 года молодые люди возобновили свои отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Моргенштерн нанял адвоката, чтобы "добиться справедливости" в Украине. По словам юриста Евгения Пронина, артиста внесли в список СБУ без оснований, так как "в Крыму он не был и политических взглядов не озвучивал".