Сбросились всей бригадой: певица SKYLERR рассказала об уникальном подарке от военных

Известная украинская певица SKYLERR призналась, что часто получает подарки от поклонников своего творчества, однако некоторые из них запоминаются больше всего. По словам артистки, одним из самых уникальных презентов стало символическое украшение от военных, которым оно помогает.

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Об этом исполнительница рассказала в эксклюзивном комментарии "Новому каналу". Она отметила, что была сильно тронута сюрпризом от защитников.

"Самое приятное – это подарки от военных. Иногда они присылают их от всей бригады. Например, подарили кольцо, где отчеканено дерево жизни и символическую надпись благодарности за творчество. Это подарки без намеков, реально от этой бригады, а не так, что кто-то из ребят-военных решил поухаживать. Они вместе собрались, скинулись и подарили. Я помогаю бригаде, но эти презенты, по-моему, не зависят от сборов, люди просто ценят мое творчество", – поделилась знаменитость.

По словам SKYLERR, наиболее активными участниками ее фан-клуба являются девушки. Довольно часто слушательницы присылают артистке приятные подарочки, или же отдают их лично после концертов.

Певица призналась, что в ее жизни присутствовали очень романтичные презенты. Бывший парень SKYLERR, занимающийся музыкой, написал исполнительнице не одну трогательную песню. Однако были и случаи, когда фантазия поклонников удивляла звезду.

"Недавно мне подарили пять килограммов баранины и свинины. Я это не люблю, просто тот, кто прислал, занимается мясом. Оно у меня в морозилке так и лежит, надо отцу отдать", – смеясь рассказала исполнительница.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что друг Klavdia Petrivna рассказал, какой щедрый подарок сделал певице на день рождения.

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