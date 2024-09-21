Друг Klavdia Petrivna рассказал, какой щедрый подарок сделал певице на день рождения и обижается ли она на хейт

Друг украинской певицы Клавдии Петровны (Klavdia Petrivna), настоящее имя которой Соломия Опришко, Павел Стрелецкий рассказал, что впервые встретился с юной исполнительницей в день ее рождения, 13 августа. По словам соучредителя студии звукозаписи, он сделал девушке щедрый подарок – создал полноценный музыкальный альбом.

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Об этом мужчина рассказал в интервью на YouTube-канале "Суспільне". Он отметил, что Клавдия Петровна спокойно относится к хейту, появившемуся в сети после сенсационного концерта, где загадочная артистка раскрыла свою личность.

"Наше знакомство было судьбоносным. Klavdia Petrivna к нам пришла 13 августа 2023 года на свой день рождения. Мы сделали для нее подарок в виде создания целого альбома, который мы все слушаем. "Знайди мене", "Я щаслива" – эти песни создавались ею как сонграйтером. Три дня с момента ее дня рождения мы делали аранжировку, дорабатывали и накапливали материал", – рассказал Павел.

Соучредитель студии звукозаписи признался, что в реальной жизни Соломия Опришко очень открытый человек, не имеющий "стопов". Он объяснил: у певицы отсутствуют психологические зажимы, потому она уверенно занимается любимым делом. Эти личностные качества помогают юной исполнительнице спокойно реагировать на хейт.

Павел Стрелецкий отметил, что как Klavdia Petrivna, так и вся творческая команда наблюдали за реакцией аудитории на первый сенсационный концерт. Они видели негативные отзывы некоторых пользователей сети, однако никогда не акцентировали внимание на хейте.

"Мы к этому очень легко относимся. Мы знаем, что люди любят ее, они полюбили ее голос и поведение на сцене. Когда она сняла шляпу и открыла свое лицо – ничего не изменилось. Мы создали условия любви для артистки", – отметил мужчина.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в команде Klavdia Petrivna рассказали, какой на самом деле Соломия Опришко и показали ее без маски.

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