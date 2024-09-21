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Друг Klavdia Petrivna рассказал, какой щедрый подарок сделал певице на день рождения и обижается ли она на хейт

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
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Друг Klavdia Petrivna рассказал, какой щедрый подарок сделал певице на день рождения и обижается ли она на хейт

Друг украинской певицы Клавдии Петровны (Klavdia Petrivna), настоящее имя которой Соломия Опришко, Павел Стрелецкий рассказал, что впервые встретился с юной исполнительницей в день ее рождения, 13 августа. По словам соучредителя студии звукозаписи, он сделал девушке щедрый подарок – создал полноценный музыкальный альбом.

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Об этом мужчина рассказал в интервью на YouTube-канале "Суспільне". Он отметил, что Клавдия Петровна спокойно относится к хейту, появившемуся в сети после сенсационного концерта, где загадочная артистка раскрыла свою личность.

"Наше знакомство было судьбоносным. Klavdia Petrivna к нам пришла 13 августа 2023 года на свой день рождения. Мы сделали для нее подарок в виде создания целого альбома, который мы все слушаем. "Знайди мене", "Я щаслива" – эти песни создавались ею как сонграйтером. Три дня с момента ее дня рождения мы делали аранжировку, дорабатывали и накапливали материал", – рассказал Павел.

Друг Klavdia Petrivna рассказал, какой щедрый подарок сделал певице на день рождения и обижается ли она на хейт

Соучредитель студии звукозаписи признался, что в реальной жизни Соломия Опришко очень открытый человек, не имеющий "стопов". Он объяснил: у певицы отсутствуют психологические зажимы, потому она уверенно занимается любимым делом. Эти личностные качества помогают юной исполнительнице спокойно реагировать на хейт.

Друг Klavdia Petrivna рассказал, какой щедрый подарок сделал певице на день рождения и обижается ли она на хейт

Павел Стрелецкий отметил, что как Klavdia Petrivna, так и вся творческая команда наблюдали за реакцией аудитории на первый сенсационный концерт. Они видели негативные отзывы некоторых пользователей сети, однако никогда не акцентировали внимание на хейте.

"Мы к этому очень легко относимся. Мы знаем, что люди любят ее, они полюбили ее голос и поведение на сцене. Когда она сняла шляпу и открыла свое лицо – ничего не изменилось. Мы создали условия любви для артистки", – отметил мужчина.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в команде Klavdia Petrivna рассказали, какой на самом деле Соломия Опришко и показали ее без маски.

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