Сбежавший из Украины блогер Волошин приобрел виллу с бассейном за рубежом: где она и как выглядит. Видео

Скандальный блогер Александр Волошин, который сбежал за границу в разгар войны и хвастался этим, переехал на Бали, Индонезия, и приобрел там виллу с бассейном. Он заявил, что не имел такой мечты, однако жить в тропиках очень хотела его мама, а он лишь воплотил эту цель в жизнь.

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Блогер не объяснил, будет ли жить на острове его мать, однако намекнул, что недвижимость оформил на себя. Дом он приобрел уже с ремонтом, потому в Instagram поделился интерьером.

"А купил я эту виллу не потому что я "мечтаю" – мечтала о ней моя мама, а не я. А я понимаю, что это просто цель, которая стоит столько-то денег и для того чтобы эти деньги заработать, надо выполнить вот такие действия", – рассказал Волошин о способе, который позволил ему приобрести дом.

Как отмечают в Telegram "Instamania", стоит такая недвижимость от 120 тысяч долларов (от 5 млн гривен), а ранее в этом доме проживала блогер Влада Гармаш, которая находится на острове, а теперь строит там собственные комплексы вилл.

Александр Волошин приобрел дом на фоне новости об утрате большей части своего криптокошелька. В июле блогер пожаловался, что потерял флешку с криптовалютой, содержащую около 70% его капитала. На этом счету блогер держал 290 эфиров, что эквивалентно 29,3 миллионам гривен (по актуальному курсу).

Но это, похоже, не мешало ему дарить большие суммы незнакомым людям. На днях соцсетью TikTok распространили видео, на котором Волошин с 1,8 тысячами долларов отправился в местный обменник, чтобы получить рупию. В общей сложности, в его руках оказалось 27 миллионов рупий, а немалую часть денег – 2,4 млн рупий – он просто отдал работнице в обменнике. "Для меня деньги не проблема", – объяснил ей блогер.

Ранее OBOZ.UA писал, что делом о бегстве Александра Волошина занялась полиция, а блогеру грозит международный розыск.

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