Сашко Положинский пожаловался на проблемы со здоровьем, которые приобрел в армии: нет шансов стать офицером

Известный украинский музыкант, экс-лидер группы "Тартак", а с началом полномасштабной войны еще и воин ВСУ Александр Положинский поделился, что на службе у него появились новые болезни и обострились старые недуги. Поэтому, считает артист, он не сможет стать офицером.

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Поскольку он не служит на передовой, Положинский попросил не называть его "героем" и "защитником". Соответствующий пост появился в Facebook музыканта (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Артист рассказал, что 8 месяцев в армии морально и физически повлияли на него. Первые проблемы со здоровьем начались около 2 месяцев назад.

"Проявились какие-то новые болячки, обострились старые. Не то, чтобы я совсем посыпался, но немного начал сдавать. На данный момент физическое и, как следствие, моральное состояние терпимо, но далеко не идеально. Вопрос есть шанс стать офицером и приносить больше пользы, кажется, получил окончательный отрицательный ответ", – написал Сашко Положинский.

Бывший фронтмен "Тартака" пошутил, что "слишком стар", хотя и хотел бы стать офицером.

"Не так досадно, что нет шансов стать офицером, как осознание того, что мой потенциал человека, способного приносить больше пользы на другой должности, заметен только мне. Сейчас меня перевели в другое подразделение в пределах нашей 47-й бригады", – добавил артист.

Он рассказал, что в ближайшее время будет заниматься тем, что любил делать до вступления в ряды ВСУ. Попадет ли Положинский на фронт, он пока не знает.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Положинский впервые рассказал, что чуть не погиб на передовой. Воин почти оказался в окружении, спасался от обстрелов и вытаскивал своих товарищей из-под них.

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