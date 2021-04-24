Как Брюс Уиллис выглядел в 90-х: опубликовано фото

В сети показали, как американский актер и продюсер Брюс Уиллис выглядел 30 лет назад. Фанаты в комментариях отметили, что годы делают его только лучше.

Соответствующий фотоколлаж появился в Instagram-аккаунте шоу "Зірковий шлях". На первом снимке, который был сделан в 90-е, Уиллис запечатлен в черной футболке, со щетиной на лице и с модной короткой прической (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На втором фото видно, что Брюс за несколько лет кардинально изменил свой имидж – артист побрился налысо. Он позировал на камеру в серой футболке, поверх которой надел клетчатую рубашку.

В комментариях фанаты заявили, что актер на обоих фото выглядит хорошо. Они засыпали Уиллиса комплиментами.

Коротко о знаменитости:

Брюс Уиллис – американский актер, продюсер и музыкант. Наибольшую известность получил благодаря роли полицейского Джона Макклейна в серии фильмов "Крепкий орешек". Он также снимался в таких картинах, как "Криминальное чтиво", "Пятый элемент", "Армагеддон", "Шестое чувство", "Неуязвимый", "Город грехов", "РЭД" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL: