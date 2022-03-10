Санта Димопулос – россиянам: проклятие догонит за трусливое молчание в десятках поколений

Известная певица экс-участница группы "ВИА Гра" и блогер Санта Димопулос опубликовала обращение к россиянам, оправдывающим нападение России на Украину. Знаменитость заявила, что она и многие украинские женщины проклинают всех тех, кто "причастен к геноциду народа".

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. "Я верю в карму – только недалекий может спорить с причинно-следственной связью всего в этом мире. Все наши поступки (или бездействия), наши мысли и желания незримо переплетены в бесконечный поток энергии, который формирует не только нашу жизнь, но и судьбы многих поколений которые придут после нас", – написала певица.

Димопулос отметила, что россияне, прячущиеся за "пропагандистскими отговорками", узнают, что такое проклятия, и заявила, что они будут преследовать таких людей десятки поколений.

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"Если вы, трусливые люди, думаете спрятаться за тупыми пропагандистскими отговорками или смешными сталинскими лозунгами то знайте: наши ненависть и проклятия будут догонять вас в десятках поколений. Вы можете рассказывать друг другу любые сказки о происходящем сейчас в Украине: но факт остается и всегда будет фактом, – это ваши солдаты пришли на нашу землю и ваши ракеты, бомбы, снаряды и пули убывают наших детей, женщин и стариков", – высказалась блогер.

Она добавила, что вероятнее всего пройдет время и дети тех, кто побоялись остановить войну, также проклянут их.

"Ваши дети проклянут вас за вашу трусость, обман и бездействие, потому что их судьбу нерукопожатых изгоев в этом мире на десятилетия, а может и на века, они унаследуют от вас и с вашего трусливого, молчаливого согласия с происходящим сейчас в моей стране", – сказала Санта Димопулос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Санта Димопулос (@santadimopulos)

Певица подытожила тем, что назвала войну РФ против Украины геноцидом.

"Со всей болью и ненавистью, которая накопилась в моем сердце, я присоединяюсь к проклятиям всех наших женщин в адрес всех тех, кто прямо или косвенно причастен к происходящему сейчас в моей стране, геноциду моего народа", – написала Димопулос.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а Россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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