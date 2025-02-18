Сан Саныч из 'Сватов' признался, почему публично пошел против Путина в 2022 году: все коллеги из Киева советовали это не публиковать

Российский актер Александр Феклистов, которого зрители знают по роли Сан Саныча в комедийном сериале "Сваты", рассказал, почему после начала полномасштабного вторжения решил публично высказаться против политики президента РФ Владимира Путина. По словам артиста, тогда к нему обращалось много коллег из Украины, которые отмечали: если он молчит о войне, это говорит о поддержке деятельности Кремля. В один момент внутри знаменитости накопилось слишком много эмоций, поэтому он решился высказать свою позицию.

Видео дня

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Екатерины Гордеевой. Актер отметил: когда прислал видео со словами солидарности коллегам из Киева, все сказали ему не публиковать запись, однако он все же это сделала.

"В начале полномасштабного вторжения мы подписывали много писем. Не было никакого ответа или реакции. Прошло немного времени, и все затихло. Никаких писем, мы не могли смотреть и слушать ни одну противоположную информацию. Я все время видел, как к нам обращались мои украинские коллеги с вопросом: "А почему же вы молчите? Если вы молчите, значит, что вы за?" Это во мне так бурлило, был страшный месяц", – рассказал артист.

Как признался Александр Феклистов, в течение длительного времени он размышлял, что может сказать своим коллегам из Украины. Знаменитость выстраивал такой себе диалог с самим собой, а однажды, не советуясь ни с кем, решил просто записать видео, где пошел против Путина.

"Я прислал запись своим коллегам из Киева. А они все, как один, сказали: "Не нужно это публиковать". Но я настаивал на том, чтобы это было сделано. Мне кажется, что хоть какую-то каплю веры или сострадания они получили. Конечно, потом они были мне благодарны", – вспомнил россиянин.

Александр Феклистов рассказал, что тогда к нему не обращались с просьбой удалить видео, однако отменили одно представление. Позже все спектакли с актером закрывали один за другим.

Напомним, весной 2022 года звезда сериала "Сваты" публично обратился к украинским коллегам со словами солидарности. Он откровенно заявил: чувствует стыд и позор за деятельность России на территории нашей страны и отметил, что пропагандисты всеми способами пытаются закрыть гражданам РФ глаза и уши.

"Дорогие мои украинские коллеги, с кем я работал, кто меня помнит, хочу выразить вам слова солидарности. Мы здесь в России испытываем невероятный стыд и позор в связи с тем, что случилось. Но это все мелочи в сравнении с тем, что терпит сейчас Украина... Мой дядя, Валентин Моисеевич, во время Второй мировой войны погиб под Киевом. Вернее, пропал без вести. Так я не понимаю, зачем мы это повторяем. Это ужасно больно и горько", – высказался знаменитость, – "Знаете, когда-то в моем детстве, в детском саду, была воспитательница, которая, если ты не засыпал в тихий час, очень сильно давила тебе на глаза, чтобы ты заснул. Так вот с 24 февраля нам пытаются закрыть не только глаза, но и уши. Но тем не менее мы слышим и видим ваше горе и выражаем свою солидарность... Мы с вами".

Ранее OBOZ.UA писал, что Гребенщиков рассказал, как непублично помог украинцам во время войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!