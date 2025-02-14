'В Украине об этом никто не писал': Гребенщиков рассказал, как непублично помог украинцам во время войны

Российский музыкант и композитор Борис Гребенщиков, который с 2014 года осуждает путинский режим, рассказал о непубличной помощи украинцам, что оказал во время войны. По словам исполнителя, он вместе с зарубежными коллегами собрал средства для детского госпиталя в Киеве.

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Об этом артист рассказал в интервью на YouTube-канале "DW на русском". Музыкант отметил, что о его деятельности написали всего несколько мировых медиа, однако в украинских не было и упоминания.

"Мы собрали альбом из редких произведений моих любимых музыкантов, которые все с радостью совершили пожертвования на детский госпиталь в Киеве. Для людей, которых я знаю сам. Они сказали, что у них затруднительное положение, поэтому я решил, что здесь могу помочь. Все мои английские и американские знакомые музыканты с радостью приняли в этом участие", – поделился исполнитель.

Как отметил Борис Гребенщиков, эта помощь стала непубличной, ведь не была освещена в украинских медиа. Соответственно, по словам композитора, он не получил обратную связь от граждан нашей страны.

"Об этом не писали. Ну рассказали The Times, Financial Times, но в Украине об этом никто не писал, кажется", – добавил артист.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Гребенщиков назвал Россию тюрьмой и отметил ценности свободы.

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