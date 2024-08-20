Самый старый человек в мире умер в 117 лет: женщина пережила две мировые войны, испанский грипп и Covid. Фото

Испанская пенсионерка Мария Браньяс Морера, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый человек в мире, умерла в 117-летнем возрасте. По словам врачей, у женщины было прекрасное физическое и психологическое состояние до последнего дня, несмотря на пережитые пандемии и войны.

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Печальную новость сообщили члены семьи долгожительницы, опубликовав пост на ее странице в X (ранее Twitter). Несмотря на почтенный возраст, она постоянно общалась со своей аудиторией, состоящей из более 18 тысяч читателей, сообщает Daily Mail.

"От нас ушла Мария Браньяс. Она умерла, как и хотела: во сне, спокойно и без боли", – написали родственники женщины в соцсетях.

В течение последних двадцати лет пенсионерка проживала в специализированном доме престарелых в городке Улот на северо-востоке Испании. Сотрудники заведения рассказали, что были в восторге от самочувствия рекордсменки, которая всегда сохраняла позитивное настроение. Однако в конце жизни она опубликовала в соцсетях последний пост, где рассказала об ухудшении своего состояния: "Я чувствую слабость. Время наступает. Не плачьте, я не люблю слез. А главное не страдайте из-за меня. Вы знаете меня, куда бы я ни пошла, я буду счастлива".

На долю женщины выпало немало препятствий. Она родилась в 1907 году в Сан-Франциско именно тогда, когда город страдал бубонной чумой. В 1915-ом ее семья решила переехать в Испанию во время Первой мировой войны, что повлекло за собой частичную потерю слуха пенсионерки.

В конце концов, она пережила обе мировые войны, пандемию испанского гриппа, гражданскую войну в стране проживания и Covid-19. Несмотря на множество травмирующих событий, женщина никогда не была пессимисткой. Она играла на фортепиано, читала газеты и каждое утро занималась физическими упражнениями, пока ей не исполнилось 105 лет.

"У нее была абсолютно ясная голова. Она с поразительной четкостью вспоминала события, когда ей было всего четыре года, и у нее не было ни одного сердечно-сосудистого заболевания, характерного для пожилых людей", – охарактеризовал Марию Браньяс Мореру один из врачей.

Основными секретами своего поразительного возраста испанка называла соблюдение порядка в жизни, максимальное спокойствие и отстранение от "токсичных" людей.

Мужем женщины был каталонский врач Жоан Море, ушедший из жизни 46 лет назад. У нее осталось трое детей, одиннадцать внуков и тринадцать правнуков.

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