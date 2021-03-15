Самые стильные мужские наряды на церемонии "Грэмми 2021". Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Самые стильные мужские наряды на церемонии 'Грэмми 2021'. Фото

На ежегодной церемонии награждения музыкальной премии "Грэмми 2021" своими образами впечатлили не только популярные певицы, но и известные представители сильного пола.

Так, многие из них появились в брендовых стильных нарядах. OBOZREVATEL собрал подборку самых ярких и запоминающихся мужчин на Грэмми (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Брат Билли Айлиш Финнеас О'Коннелли выбрал костюм розового оттенка, рубашку в полоску, черную обувь, а к своему образу добавил украшение в виде браслета.

Финнеас О'Коннелли на премии "Грэмми 2021"

Кевин Паркер предпочел яркий костюм из атласа, белые ботинки с золотым украшением, а также рубашку сиреневого цвета.

Кевин Паркер предпочел яркий костюм из атласа

Музыкант D Smoke предстал на публике в стильном сером костюме, черной футболке, а также он дополнил образ часами и цепочкой на шее.

Музыкант D Smoke предстал на публике в стильном сером костюме

Певец Bad Bunny для выхода в свет выбрал оригинальный наряд – длинное черное платье, пальто такого же цвета и шапку с ушками.

Певец Bad Bunny для выхода в свет выбрал оригинальный наряд

Джей Кортес появился на публике в наряде оверсайз. Он выбрал длинный пиджак широкого кроя, короткие брюки, кроссовки, а также золотые аксессуары.

Джей Кортес появился на публике в наряде оверсайз

Американский рэпер DaBaby предпочел надеть костюм с ярким принтом, темно-зеленую шляпу с красным ободком и украшения.

Американский рэпер DaBaby предпочел надеть костюм с ярким принтом

Гарри Стайлс перед камерами предстал в клетчатом пиджаке Gucci, бордовых бархатных брюках и эпатажном сиреневом боа.

Гарри Стайлс перед камерами предстал в клетчатом пиджаке Gucci

Напомним, "Грэмми" – это музыкальная премия, вручаемая ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Награда присуждается по результатам голосования активных членов академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие фигуры из мира звукозаписи.

Ранее OBOZREVATEL собрал самые лучшие образы представительниц женского пола на церемонии "Грэмми 2021". Они появились в эффектных нарядах от популярных брендов.

Также назван полный список победителей музыкальной премии "Грэмми 2021". Триумфаторами 63-й церемонии стали певицы Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Леди Гага и другие звезды.

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