Самые стильные мужские наряды на церемонии 'Грэмми 2021'. Фото

На ежегодной церемонии награждения музыкальной премии "Грэмми 2021" своими образами впечатлили не только популярные певицы, но и известные представители сильного пола.

Так, многие из них появились в брендовых стильных нарядах. OBOZREVATEL собрал подборку самых ярких и запоминающихся мужчин на Грэмми (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Брат Билли Айлиш Финнеас О'Коннелли выбрал костюм розового оттенка, рубашку в полоску, черную обувь, а к своему образу добавил украшение в виде браслета.

Кевин Паркер предпочел яркий костюм из атласа, белые ботинки с золотым украшением, а также рубашку сиреневого цвета.

Музыкант D Smoke предстал на публике в стильном сером костюме, черной футболке, а также он дополнил образ часами и цепочкой на шее.

Певец Bad Bunny для выхода в свет выбрал оригинальный наряд – длинное черное платье, пальто такого же цвета и шапку с ушками.

Джей Кортес появился на публике в наряде оверсайз. Он выбрал длинный пиджак широкого кроя, короткие брюки, кроссовки, а также золотые аксессуары.

Американский рэпер DaBaby предпочел надеть костюм с ярким принтом, темно-зеленую шляпу с красным ободком и украшения.

Гарри Стайлс перед камерами предстал в клетчатом пиджаке Gucci, бордовых бархатных брюках и эпатажном сиреневом боа.

Напомним, "Грэмми" – это музыкальная премия, вручаемая ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Награда присуждается по результатам голосования активных членов академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие фигуры из мира звукозаписи.

Ранее OBOZREVATEL собрал самые лучшие образы представительниц женского пола на церемонии "Грэмми 2021". Они появились в эффектных нарядах от популярных брендов.

Также назван полный список победителей музыкальной премии "Грэмми 2021". Триумфаторами 63-й церемонии стали певицы Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Леди Гага и другие звезды.