Дочь российского двойного агента Лиана Ромеро, которая стала прообразом девушки Бонда Вестер Линд, сделала заявление относительно скандала вокруг Бонда-насильника. 88-летняя муза Яна Флеминга считает, что герой бондианы не должен с уважением относиться к женщинам.

Об этом она рассказала изданию Telegraph, объясняя свою нетрадиционную для 21 века позицию. Напомним, что режиссер фильма "Не время умирать" назвал покойного агента 007 Шона Коннери "в основном насильником" из-за его отношения к женщинам.

"Джеймс Бонд – сексуальный, влиятельный человек. Он не уважает женщин несколько, чтобы не поднимать на них руку. Никто не сыграл его так, как Шон Коннери – крутой парень и настоящий мужчина. Таким его видел Ян Флеминг, поэтому мы не должны создавать новую версию 21 века", – говорит Лиана.

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Ромеро – дочь российского двойного агента Ларисы Свирски, которая работала одновременно на нацистскую Германию и Великобританию во времена Второй мировой войны. Она вспоминает, что мама всегда пользовалась своим самым мощным оружием – соблазнением.

"Она села перед офисным столом, скрестила ноги и подняла подол платья так, чтобы максимально обнажить кожу. Затем медленно подожгла сигарету и начала выдыхать дым в сдержанной манере", – описывал Ларису Свирски агент МИ5 Дэвид Шерр.

Воспитанная в нетипичных условиях, Лиана считает, что к женщинам не нужно относиться как-то по-особенному. Бонд, как и ее мать, должны использовать все свое оружие ради цели, а не создавать образ хорошего человека.

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