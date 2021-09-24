Режиссер 'Не время умирать' заявил, что первый Джеймс Бонд был насильником

Режиссер фильма "Не время умирать" Кэри Фукунага заявил, что персонаж Джеймса Бонда (его роль сыграл легендарный Шон Коннери) был насильником. Вероятнее всего, он имел в виду сцену из фильма "Шаровая молния" (1965), где агент насильно целует медсестру (ее сыграла Молли Питерс).

Режиссер сказал, что сейчас бы такого не позволили снять, пишет The Guardian. "У "Шаровой молнии" или "Голдфингер" Коннери реально насилует женщин, сейчас бы такое не позволили", – сказал Фукунага.

Также в следующей сцене Бонд говорит, что будет хранить молчание про девушку, если та переспит с ним.

"Я полагаю, что за мое молчание можно заплатить", – сказал Бонд.

Тогда Молли Питерс отступает и говорит: "Вы имеете в виду… о, нет". На что Бонд ей ответил "о, да", толкнул ее в сауну и снял с девушки одежду.

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К слову, известная английская актриса и сценарист Фиби Уоллер-Бридж участвовала в процессе написания сценария для 25-го фильма о Бонде. Она заявляла, что будет способствовать укреплению феминистской репутации франшизы.

Будущую премьеру назвали кинолентой, которая наиболее сбалансирована гендерным равенством.

В свою очередь, Барбара Брокколи, которая с 1995 года является исполнительным продюсером фильмов о Бонде сказала: "Я думаю, что такие вещи больше не приемлемы. Бонд – персонаж, который был написан в 1952 году, а первый фильм ("Доктор Но", – Ред.) вышел в 1962 году", – сказала Барбара.

Напомним:

Актер Дэниел Крейг, сыгравший Джеймса Бонда, стал почетным коммандером Королевского военного-морского флота. Именно такое звание носит агент 007 в новом фильме "Не время умирать" и всех предыдущих частях франшизы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что продюсер Барбара Брокколи рассказала, что сцену между Джеймсом Бондом и Сильвой из "007: Координаты "Скайфолл" хотели убрать, так как руководители студии не оценили ее.