Селена Гомес со сцены 'Эмми' потролила Дональда Трампа, оскорбившего ее лучшую подругу Тейлор Свифт

Американская певица и актриса Селена Гомес потролила кандидата в президенты Дональда Трампа со сцены кинопремии "Эмми 2024". Следуя примеру своей лучшей подруги Тейлор Свифт, которую недавно оскорбил политик, 32-летняя знаменитость вспомнила пренебрежительное высказывание представителя команды государственного деятеля о "бездетных кошатницах".

Видео дня

Иронический комментарий звезды прозвучал, когда она с коллегами по фильму "Убийства в одном здании" вышли на сцену, чтобы вручить первую награду, пишет The Mirror. Актеры решили динамично появиться на публике, отыграв шутливый спектакль.

Мартин Шорт обратился к Стиву Мартину: "Позвольте сказать, что для меня невероятно большая честь работать с кем-то, кто выглядит так, будто упал и не может встать". На ироническое высказывание коллеги актер ответил: "И позвольте мне рассказать, какая честь для меня работать с человеком, который выглядит как бывшая чемпионка по теннису среди женщин".

Со своей стороны Селена Гомес вышла на сцену со словами, что "поставили точку" в шутливом споре: "И позвольте мне сказать, какая это честь работать с двумя ребятами, которые очень далеки от того, чтобы быть бездетными кошатницами".

Остроумной фразой певица "подколола" Дональда Трампа, кандидат в вице-президенты которого пренебрежительно высказался о нерожавших женщинах. Во время одного из интервью Джей Ди Уэнс заявил: "Сейчас США руководит кучка бездетных кошатниц, которые несчастны в собственной жизни и выборе, который они сделали, поэтому они хотят сделать несчастной и остальную страну". Резким высказыванием политик пытался снизить рейтинг доверия граждан к Камале Гаррис, ведь она самостоятельно не рожала.

К тому же, своим смелым высказыванием Селена Гомес поддержала лучшую подругу Тейлор Свифт. После проведения президентских дебатов в США певица, которую считают самой популярной на планете, публично заявила, что на нынешних выборах будет голосовать за Камалу Гаррис. Интересно, что исполнительница также не избежала возможности тонко потролить политика.

Со своей стороны Дональд Трамп, в ответ на поддержку звездой его оппонентки, резко высказался о Тейлор Свифт. На своем сайте Truth Social государственный деятель заявил, что ненавидит певицу.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дженнифер Энистон публично раскритиковала потенциального вице-президента США, унизившего женщин, никогда не рожавших детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!