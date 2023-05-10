Порнозвезда пожаловалась на кривые дороги в Черновцах: история получила неожиданное продолжение

Порноактриса со Львовщины Юлия, известная под псевдонимом Джозефина Джексон, пожаловалась на кривые дороги в Черновцах. В городском совете с иронией отреагировали на претензии девушки – ей предложили вакансию в мэрии, чтобы лично заняться ремонтом дорог.

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Впечатлениями от посещения Черновцов звезда поделилась в своем Instagram. Отвечая на вопросы подписчиков, понравилась ли ей столица Буковины, Юлия сказала, что побывала там уже дважды – город ей понравился и "чем-то напоминает Львов, особенно брусчатка" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"И одна и та же проблема, как во всех тех городах, где сохранилась брусчатка, – дорога очень кривая и очень тяжело ездить. Это такие основные минусы, прямо режущие глаз, и не только глаз, а все, что можно", – сказала Джозефина.

Порноактриса добавила, что все остальное в целом ей понравилось, в том числе и гостиница, где она останавливалась. Там ее "впечатлил мини-бар", поскольку такие "нечасто встретишь даже в Европе, и плюс дешево".

На слова Юлии отреагировали в городском совете Черновцов. Директор департамента инфраструктуры и благоустройства Григорий Прохоренко предложил девушке вакансию главного специалиста в секторе текущего ремонта.

"Это хорошая возможность себя реализовать вне съемочных площадок, ведь карьера актрисы не вечна, как и кривые дороги в Черновцах", – пошутил он.

Известно, что Юлия родом из города Золочев Львовской области. В комментариях СМИ она говорит, что не стыдится своей работы и за месяц может заработать 10 тысяч евро.

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