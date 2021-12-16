Pornhub опубликовал статистику просмотров за год: украинцы попали в топ-5 в одной из категорий

Украина оказалась на 14-м месте среди стран, в которых чаще всего смотрят порнографию. В то же время страна находится в пятерке лидеров по длительности просмотра.

Об этом свидетельствуют статистика, которую Pornhub обнародовал за 2021 год. Чаще всего украинцев интересовало видео традиционного секса (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

Так, чаще всего сайт с контентом для взрослых посещали в США, Великобритании, Японии, Фракции и Италии. Украина в этой категории занимает 14-е место.

Видео дня

А вот по длительности просмотров на пятом – 9 минут 53 секунды. Еще дольше смотрят порно на Филиппинах, в Японии, Франции и Нидерландах.

Чаще всего украинцы искали видео традиционного секса. Среди запросов также популярны "российское домашнее", "лесбийское", "аниме" и "БДСМ". Самой популярной актрисой среди сограждан стала Лана Роудс.

Чаще всего в Украине смотрели видео люди возрастом от 25 до 34 лет, на втором месте возрастная группа 18-24, затем 35-44 и 45-54.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Украина входила в топ-20 стран по количеству просмотров на Pornhub. В то же году любимой актрисой украинцев также была Лана Роудс – как она выглядит можно посмотреть здесь.