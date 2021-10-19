Самая красивая девочка в мире перенесла экстренную операцию. Фото с больницы

Тилан Блондо, которую признали самой красивой девочкой в мире, перенесла срочную операцию в Париже, Франция. 20-летней модели во второй раз оперировали яичник после того, как она год мучилась от невыносимых болей.

О хирургическом вмешательстве парижанка рассказала в Instagram, призывая ответственно относиться к своему здоровью. По словам Тилан, первую кисту ей вырезали год назад, а сейчас девушке пришлось обратиться к врачам во второй раз (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Целых 9 месяцев у модели болел живот, и ни один специалист не смог поставить правильный диагноз. Эксперты говорили, что звезда придумывает себе проблемы, которых у нее нет.

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После визита к 4 гинекологу, который тоже сказал, что Блондо здорова, манекенщица уже была готова сдаться, однако ей удалось попасть на прием к врачу Оливеру Кадочу, который нашел в нее кисту размером 5,6 см.

После экстренной госпитализации и второй операции Тилан наконец чувствует себя свободной от болей. Сейчас у девушки все хорошо и она призывает подписчиков верить своим ощущениям, когда их что-то беспокоит.

"Я действительно думала, что просто схожу с ума от вымышленных проблем. Сейчас я просто счастлива, что не сдалась. Любая боль, даже незначительная, может указывать на серьезную болезнь, поэтому обращайтесь к разным врачам", – сказала артистка своей аудитории.

OBOZREVATEL также сообщал что Тилан приняла участие в неделе моды в Париже, где показала на себе откровенное белье. Модель представляла бренд Etam.