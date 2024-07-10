Самая богатая участница 'МастерШеф' Катя Великая разводится: что известно о ее муже. Фото

Финалистка шоу "МастерШеф-5" и участница "МастерШеф. Битва сезонов" на СТБ Екатерина Великая, которую называют самой богатой среди других телекулинаров проекта, разводиться с мужем. Сейчас она ищет адвоката, специализирующегося на бракоразводных делах.

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Как объяснила блогерша, она уже смирилась с концом романтической истории, поэтому сейчас готова браться за юридический аспект. Соответствующий пост появился в ее Instagram.

"Друзья, посоветуйте, пожалуйста, адвоката по разводам", – коротко написала звезда. О причине столь кардинального решения она не рассказала.

В комментариях Екатерина Великая ответила подписчикам, что благодарна за теплые слова. "Уже все хорошо, остались формальности", – заверила она.

Муж телезвезды, Андрей Великий, как пишут в сети, – эксперт по инвестициям, стартапам и криптовалютам.

Судя по фото в блоге, в Украине мужчина не живет, зато за последний год побывал в разных странах: США, Англии, Турции и европейских государствах. Оттуда он периодически публикует фото, которые подписывает на русском языке.

В начале полномасштабного вторжения мужчина волонтерил, но впоследствии почти на год забросил блог. В 2023 году там начали появляться португальские пейзажи и фотографии из других уголков мира.

Они с Екатериной знакомы более 20 лет, а вместе прожили 15 из них. Сыну пары исполнилось уже три года. Он проводит время с двумя родителями, но живет в Португалии с мамой.

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