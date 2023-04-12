''С Гошей Куценко будем на яхте, приезжай'': Мишина вспомнила, как российский актер предлагал ей роскошную жизнь и роли в кино

Украинская актриса Ксения Мишина не скрывает, что ей предлагали отношения богатые и успешные мужчины. В начале своей карьеры, будучи 18-летней девушкой, она познакомилась с российским актером театра и кино Сергеем Гармашем. Тогда мужчине было 49 и он настойчиво звал юную красавицу на свидание. Артистка дала ему свой номер телефона, но личная встреча так и не состоялась.

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Об этом звезда сериала "Крепостная" рассказала в интервью Славе Демину. Гармаш в то время активно искал себе молодую жену, потому и положил глаз на Мишину, которую взяли сыграть в массовке. Неоднократно мужчина приглашал знаменитость в Москву, обещая, что она станет классной актрисой (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Он уже такой, в возрасте. Мне было 18 лет. Я дала свой номер телефона. Он мне звонил полгода. Он тогда не был женат, он искал себе жену. И потом у него молодая жена появилась, я хочу тебе сказать. Он нашел молодую девочку, которая еще родила ему ребенка. И он все звал меня на свидания, но я все морозилась. Он звонил, звонил и в один момент сказал: "Слушай, приезжай ко мне в Москву", – поделилась селебрити.

После неудачных попыток Сергей решил завлечь Мишину дорогими развлечениями. Он позвал ее в Ялту, где собирался отдыхать вместе с другом, российским актером Гошей Куценко. Но по словам главной героини романтического шоу на СТБ "Холостячка", она не может спать или даже общаться с мужчиной, который ей не нравится.

"Мы с Гошей Куценко будем в Ялте, на яхте, приезжай к нам", – цитирует своего несостоявшегося кавалера Ксения. Она еще 15 лет назад рассказывала данную ситуацию матери, подчеркнув, что другие девушки ее возраста умеют "крутить" богатыми мужчинами, но сама Мишина никогда таким не занималась.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ксения Мишина рассказала, общается ли с победителем любовного реалити Александром Эллертом. Долгое время после расставания мужчина пытался с ней связаться, оставлял смс в социальных сетях, но актриса не отвечала на них.

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