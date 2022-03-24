Рыбчинский написал мощный стих о войне, 'Раше' и 'сучьем сыне', которого 'скормит голодным собакам'

Известный украинский поэт и заслуженный деятель искусств Украины Юрий Рыбчинский дал интервью, в котором зачитал свое стихотворение о войне. Драматург отметил в своем произведении, что враг "не достоин могилы на святой украинской земле".

К тому же писатель сказал, что "скормит сучьего сына голодным собакам". Соответствующие строки из своего стиха прозвучали прозвучало в интервью Алесе Бацман на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Пять утра, было темно, было тихо, как в раю. Ты пришел на нашу землю, чтоб найти тут смерть свою. А ты думал, сукин сын, чадо черной тьмы, что тебя с хлебом и солью, будем встречать мы. Нет, тебя встретит пуля, моя пуля в бою, чтобы годы тебе кукушки не ковали в роще. Ты пришел как вор, подло и коварно. И потому я убью тебя, как свет убивает всегда тьму.

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Я убью тебя мой враг, за Житомир, Киев, Львов и никто мне не скажет, что человека я убил. Ибо ты совсем не человек – сын двуглавого орла. Не зря твою страну, зовут империей зла. Пусть мою почувствовав силу в бою сквозь черный дым, ты поднимешь белый флаг, чтобы остаться живым. А тебя, так называемый брат, я не буду брать в плен. Твоим телом, проклятым мясом, буду кормить ворон.

И твои гнусные кости, без скорби и жалости, на церковном погосте, я голодным псам скормлю. Ты оставил свою Рашу под покровом темноты, и пришел на землю нашу, чтобы в нее полечь. И преступник, а не воин, злой пройти мир, гори, ты могилы не достоин в святой земле моей", – зачитал Юрий Рыбчинский свое стих.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Юрий Рыбчинский высказал свою точку зрения по поводу возможного свержения режима Путина и будущей судьбы диктатора. Он уверен, что переворота не будет, однако кровавого пропагандиста скоро ждет многовековая слава убийцы посмертно.

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