Рыбчинский: дворцового переворота в России не будет, но Путин болен, жить ему осталось недолго

Украинский поэт, драматург и сценарист Юрий Рыбчинский высказал свою точку зрения по поводу возможного свержения режима Путина и будущей судьбы диктатора. Деятель культуры уверен, что переворота не будет, однако кровавого пропагандиста скоро ждет многовековая слава убийцы посмертно.

К тому же писатель считает, что Украина победит в этой войне. Соответствующее заявление прозвучало в интервью Алесе Бацман на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Юрий Рыбчинский подчеркнул, что Путин, как и любой человек, в свое время умрет. Однако он не исключил возможность убийства. Кроме этого, драматург подчеркнул, что имя действующего президента РФ будет еще долго ассоциироваться у людей с абсолютным злом.

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"Думаю, что жить ему осталось недолго. Когда его не станет, я думаю, его имя будет проклято не только в цивилизованном мире, но и станет синонимом всемирного зла, как это было с Гитлером и Сталиным", – говорится в комментарии.

Сценарист сравнил Путина с Дьяволом, которого россияне ошибочно приняли за Иисуса Христа. Также, по словам Рыбчинского, дворцовый переворот в России – вариант маловероятный.

"Я сомневаюсь, что это возможно в государстве, созданном КГБистами. Я думаю, что там все эти варианты уже продуманы заранее. Самый главный показатель того, что близко к себе Путин не подпускает – огромный символический 20-метровый стол. Среди его соратников я не вижу, людей, которые способны совершить переворот", – сказал поэт.

Также народный артист Украины высказал предположение, что диктатор болеет и именно это станет причиной его смерти.

"Об этом сейчас говорят и американцы и англичане. То, что он делает свидетельствует о его психическом заболевании. Но если у Лукашенко есть справка, что он сумасшедший, то у Путина такой справки нет", – подчеркнул драматург.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкий журналист Удо Лилишкис также предполагал, что диктатор Путин может серьезно болеть. По мнению экспертов, его лечат стероидами, что сказывается на внешнем виде и поступках агрессора.

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