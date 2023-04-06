''Русским надо встать на колени и извиниться'': Вайкуле рассказала о встречах с Путиным и сотрудничестве с Зеленским

Латвийская и российская певица Лайма Вайкуле, которая заявила, что она не вернется в РФ, пока ее правитель не признает свои действия преступлением, вспомнила о встречах с кремлевским диктатором. Она считает, что война продемонстрировала, кто есть кто, ведь при личной встрече Путин может казаться милосердным и добрым.

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Исполнительница в интервью с Дмитрием Гордоном также предположила, что у президента Российской Федерации во время пандемии начались проблемы с психикой. Именно этот период времени значительным образом повлиял на него и подтолкнул развязать войну против Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С Путиным я лично знакома. Ну как знакома, мы не братались. Это были концерты, маленькие выступления, где ты близко находишься. Он же может быть очень обаятельным человеком, если хочет. Мы теперь видим, кто есть кто. Мне кажется, с ним что-то случилось во время пандемии. У меня есть знакомые, которые во время пандемии впали в такую депрессию, что пришлось выходить из нее с помощью врачей. Очень страшно, может быть не он уже принимает решения", – разоткровенничалась вокалистка.

Кроме того, она выразила свое искреннее восхищение Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что ей приходилось с ним сотрудничать. Звезда подчеркнула, он отдает все свои силы, чтобы освободить от оккупантов каждый сантиметр украинской земли. По словам Лаймы, ему сейчас очень тяжело, но он сможет добиться желаемого, так как несправедливость не может победить.

"Я вот смотрю на Зеленского и гордость пробирает, что это тот человек, с которым мы вместе на одной сцене работали. Мне кажется, ни один человек не хотел бы быть вместо него. Как он себя ведет и сколько он работает... Молодец!", – отзывается о президенте Украины знаменитость.

В дополнение селебрити порассуждала, при каких условиях украинцы смогут побороть свою ненависть к оккупантам за все совершенные грехи. "Русским надо встать на колени и извиниться", – сказала артистка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Лайма Вайкуле назвала известных артистов, которых хотела бы видеть на должности президента РФ. Она утверждает, что в этих претендентах нет корысти, как во многих политиках России, жизнь которых построена на "схемах". Чтобы узнать детали – читайте наш материал.

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