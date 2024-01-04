'Российская ракета – тебе на голову'. Популярная актриса разоблачила коллаборантов с Херсонщины, которые цинично выманивают средства через соцсети

Актриса Национального театра им. Ивана Франко Марина Кошкина чуть не попала "на крючок" мошенников, проживающих на Херсонщине и массово обманывающих украинцев. Мошенники рассказывают в соцсетях басни о тяжелой жизни и просят деньги якобы на эвакуацию с оккупированных территорий.

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В разговоре с OBOZ.UA популярная актриса поделилась подробностями схемы, по которой действуют проходимцы. Марина Кошкина говорит, что те ведут себя настолько искренне, что даже она, которая уже сталкивалась во время войны с мошенниками, поверила, что люди в беде и им нужна помощь.

"Произошла эта история так: ко мне в личные в Instagram "постучалась" женщина, – рассказывает OBOZ.UA Марина. – Она расписала мне всю свою жизненную историю. Написала, что она из оккупированной части Херсонской области, с ребенком на руках, в очень непростом материальном положении, муж оставил семью, есть нечего. Она, мол, хочет эвакуироваться, но не имеет средств. Между тем, соседи собираются ехать на украинскую территорию, и говорят, что могут взять ее с собой".

"Я не знаю, как меня так обкрутили, но повелась на все это, – продолжает актриса. – Надо сказать, что уже впервые сталкиваюсь с мошенниками, настороженно отношусь к такого рода информации. А тут подумала: а если это правда? Она прислала свои фото, скрины паспортных данных. Я задавала разные вопросы – охотно отвечала. Попросила номер телефона соседей. Ответила, что они пожилые, уже отдыхают. На все вопросы у нее были готовы ответы. И все настолько слажено и искренне, что я не усомнилась" .

"Спросила: "Кто будет везти?". Ответила, что эвакуационное авто. Говорю: "А можно я свяжусь с этим человеком?" Она дала телефон. Я написала, ответил мужчина, подтвердил, что будет ехать: "Есть еще несколько мест, могу взять вашу знакомую с ребенком". Добавил, что поездка завтра, мол, надо выспаться. Тогда я попросила еще несколько минут внимания, и спросила, можно ли перечислить средства, когда уже людей довезут до места назначения. Они собирались во Львов. Сначала он написал: "В принципе, да". Затем передумал: "Нет, нельзя. Мне нужно купить топливо, а это все так дорого". И еще написал кучу каких-то слов о том, что рискует очень и другое".

"Я уже решила бросать деньги, женщине этой написала: собирайтесь, я все оплачу. Она мне: "Я вам так благодарна! Не верю, что это происходит с нами". Но в последнюю минуту я написала вдругу из полиции с просьбой "пробить" номер. Он отписал, что сейчас об этом узнает. А потом сообщил мне, что эти люди действительно живут в Херсонской области, однако они мошенники. И уже обманули не одного человека", – добавляет Марина.

– Как они отреагировали на то, что вы их уличили?

– Я написала этому водителю: "Слава Украине! Всех найдем" А он мне пожелал сдохнуть, а также выразил надежду, что мне на голову прилетит российская ракета. Оказалось, что эта их деятельность по выманиванию денег – проработанная схема. О них даже писал один из telegram-каналов Херсона. Я уже потом об этом узнала. Там предупреждали, что эта женщина – наркоманка, занимается мошенничеством в компании своего мужа и знакомого. Публично утверждает, что Херсон – это российская территория.

Марина говорит, что впоследствии ей писала в Instagram украинцы, тоже пострадавшие от этих мошенников. В комментариях к посту Кошкиной в Instagram, в котором она рассказала об этой истории, есть следующие комментарии: "Месяц назад подруга поймала ее же на мошенничестве", "Здравствуйте, эта крыса меня развела деньги. Я тоже о ней выложила сообщение у себя на странице".

Марина Кошкина говорит, что и раньше сталкивалась с подобным обманом: "В начале войны, где-то, наверное, в марте 2022 года мы хотели купить ребятам на фронт шлемы. Нашли их очень по хорошей цене. Договорились с покупателем встретиться в городе. Он попросил сбросить гривен 500 задатка. Я сбросила. И он начал "морозиться". То писал, что его задержала полиция, то еще что-то. Между тем в Киеве ждал волонтер, который вез на фронт помощь, и согласился доставить и наши шлемы. Однако покупатель вообще начал не выходить на связь, и мы поняли, что нас обманули".

"Но в этой истории было продолжение, – рассказывает Марина. – Я позвонила в киберполицию. Этих людей нашли, задержали, впоследствии был суд. Они из Одессы. Мне звонили из органов, давала показания и мою историю присоединили к другим делам, в которых фигурировали те дельцы".

"Такого рода обмана сейчас много, – продолжает Марина. – На днях взломали мою страницу в Facebook. И начали писать от моего имени всем, кто был в друзьях, и просить помочь с деньгами. И к сожалению, есть люди, которые сбросили средства. Мой брат, к примеру. Я никогда не прошу деньги, и он это знает. И тут неожиданно получил сообщение из моего аккаунта, что очень срочно нужны средства. Он растерялся, ответил: "У меня сейчас нет, может, с кредитки разве что". Те радостно отписали: "Да, снимай". Он перебросил где-то 7 тысяч гривен".

"Сейчас нужно все тщательно проверять, – добавляет Марина Кошкина. – Но, вы сами знаете, в таких случаях, когда пишут люди с бедой, нельзя быть слишком мнительным. Меня предупреждали друзья, которым говорила о той женщине: "Это мошенники". А я говорила: "А если человеку действительно некуда деваться?" Очень страшно ошибиться и не помочь, когда это очень нужно".

Марина Кошкина – популярная украинская актриса, заслуженная артистка Украины. Снималась в картинах "Преданная", "Сага", "И будут люди", "Захар Беркут" и других. Имеет две премии "Золотая Дзига" за роли в картинах "Забытые" и "С завязанными глазами". Была номинирована на премию "Киевская пектораль" за роль в спектакле "Лимеровна". Актриса родом из Кременной Луганской области. С 2018 года работает в НАДТ им. И. Франко. После начала полномасштабного вторжения основала благотворительный фонд "Художественное украинское движение".

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