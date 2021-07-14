Руслана "накачала" губы у пластического хирурга. Фото и видео процедуры

Певица и продюсер Руслана Лыжичко прошла через процедуру увеличения губ. Ей укололи 0,5 миллилитра филера от украинского производителя, изготовленного из японского сырья.

О том, что известная украинская артистка пришла в клинику к пластическому хирургу за "уколами красоты", сообщается в программе "Викриття" на YouTube- канале "Новини.LIVE" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Свое решение 48-летняя певица объяснила так: "Я измученная и я понимаю, что мое лицо требует регенерации".

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Хирург Сергей Дербак в свою очередь заверил, что они только подчеркнули естественную форму и ввели минимальное количество препарата. Укол филера, как заверяет врач, сделает лицо в этой области "более свежим".

По его словам, ничего противоречивого между эко-взглядами певицы и увеличением губ нет. Напомним, что Руслана ездит на электрокаре, а в своем доме установила солнечные батареи.

Известно, что на второй день после манипуляций украинку беспокоил отек губ, который, впрочем, быстро прошел.

"Все прошло и она в целом довольна", – рассказал пластический хирург о впечатлениях знаменитой клиентки.

Сама она сказала, что не видит следов коррекции, зато "видит красоту".

О том, как изменилась победительница Евровидения-2004 после популярности, а также детские фотографии Русланы – можно посмотреть в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Руслана Лыжичко похвасталась спортивной фигурой, позируя в коротких шортах и топе. Она дополнила летний образ белыми кроссовками на массивной подошве.