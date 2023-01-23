Рука танцовщицы Гвоздевой перестала нормально функционировать: она пожаловалась на здоровье

Украинская танцовщица Илона Гвоздева поделилась с поклонниками, что испытывает проблемы со здоровьем. Звезда планирует обратиться к специалисту из-за боли в ключице и предплечье, которая мешает ее руке нормально функционировать.

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Что послужило причиной – хореограф не знает. Об этом она рассказала в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сначала немного покалывало, но чем дальше, тем хуже. Левая рука плохо работает, а когда нервничаю, вообще чувствую пульсацию в районе ключицы", – написала танцовщица.

Она добавила, что ищет специалиста по массажу, который может помочь ей с решениями проблемы. Из-за чего мышцы левой стороны тела начали беспокоить звезду, она не знает, но предположила, что виной этому стал стресс и депрессивное расстройство.

Перед тем, как рассказать о боли в руке, Гвоздева жаловалась, что чувствует себя разбитым кафелем, который разрывает изнутри. "Хотя снаружи вроде бы все хорошо", – объяснила хореограф.

Интересно, что стресс повлиял и на здоровье мужа Илоны Гвоздевой. Ранее она рассказывала, что он столкнулся с выпадением волос на лице – алопецией. Поэтому у избранника танцовщицы есть залысины на бровях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что дочь знаменитого композитора Константина Меладзе Лия призналась, что сейчас в ее жизни достаточно трудный период в связи с переездом в Америку из-за войны. У нее начались проблемы со здоровьем.

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