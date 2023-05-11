Рудницкая оскорбила Монро во время трансляции Евровидения: в сети разгорелся скандал

Певица и телеведущая Анжелика Рудницкая во время трансляции первого полуфинала Евровидения-2023 оскорбила свою коллегу Монро, назвав ее "трансвеститом". Грубый комментарий очень расстроил исполнительницу, поэтому она публично ответила обидчице.

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После замечаний в сети Рудницкая принесла извинения Монро, но она в искренность артистки не поверила. Пост появился в Instagram звезды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Дневники Евровидения сегодня комментировали трансвестит и телевизионную ватник. С началом нас", – написала ведущая.

После волны негатива из-за слова "трансвестит" она заявила, что готова извиниться за то, что "мы по-разному понимаем слова". Звезда также заверила, что не хотела обидеть Монро и добавила, что ждет извинений от обижающих ее людей.

Исполнительница тоже не стала молчать и объяснила, почему слова коллеги ее очень обидели.

"Возможно, если бы это был какой-то чужой человек, я бы хихикнула и продолжила наслаждаться праздником музыки, но Анжелику знаю лично... Термин "трансвестит" очень оскорбительный и давно не используется. Я никогда не позиционировала себя как человек, который переодевается в женщину по-приколу", – написала Монро.

Она также написала, что термин "травести-дива" просит не употреблять, ведь давно не выступает в жанре травести. Певица не поверила в искренность извинений Рудницкой, заявила, что коллега разыгрывает "карту обеженки", и добавила, что из-за подобной позиции в украинском обществе травят, хейтят и ненавидят людей, не похожих на других.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Монро готова занять небоевую должность и работать на армию в случае необходимости. При этом, как отметила шоувумен, сейчас пополнить ряды ВСУ она не может по медицинским показаниям, поскольку трансгендерность считается диагнозом.

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