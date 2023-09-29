'Рубикон пройден': Ирма Витовская озвучила прогноз о победе и объяснила, почему нужно говорить с детьми о войне

Актриса Ирма Витовская – мама 12-летнего сына Ореста. С началом российского вторжения артистка вместе с мужем и сыном продолжали находиться в Киеве. Однако впоследствии по просьбе родителей, которые очень переживали за внука, Ирма вывезла Ореста в Ивано-Франковск. Сейчас он снова в Киеве – с мамой и отчимом.

Ирма Витовская призналась, что не подбирает специально слова, чтобы говорить с сыном о войне. Об этом она рассказала в интервью OBOZREVATEL.

"Он уже сам все понимает. Ему 12 – это же не пять лет, взрослый парень. Недавно ходил с нами на документальную ленту "20 дней в Мариуполе". А почему нет? Подростки должны знать и понимать, что происходит. Многие из них уже потеряли жизнь в эту войну", – говорит актриса.

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Витовская уверена, что не надо прятать детей от реальности: "Они не должны быть оторваны. Мало того, им эту страну принимать. Они должны понимать свою ответственность перед теми, кто сейчас теряет себя".

На вопрос OBOZREVATEL, когда может закончиться эта война, Ирма Витовская говорит: "Я не хочу играть в то, во что играют многие разные эксперты. Не могу сказать. Не думаю, что это будет быстро. Однако убеждена, что рубикон пройден. Какой ценой все дастся – большая будет эта цена. Но победа наступит. У нас нет никаких шансов проиграть. Мир с нами. И Бог с нами".

Полное интервью с Ирмой Витовской читайте на OBOZREVATEL в воскресенье, 1 октября.

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