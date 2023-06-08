Ротару нелепо 'поддержала' украинцев после подрыва на Каховской ГЭС, пока другие звезды кричат об экоциде

Украинская певица София Ротару, много месяцев назад прекратившая появляться в публичном пространстве, "поддержала" украинцев после террористического подрыва на Каховской ГЭС. Пока украинские звезды кричат миру об экоциде, артистка уместила свои эмоции в один смайлик, в который раз забыв напомнить, кто виноват в страданиях украинцев.

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На второй день после трагедии Ротару опубликовала фотографию спасенной собаки. Нелепый пост появился на ее странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Щемящее фото, где мокрое животное держится за ногу своего спасителя, облетело весь мир. Ротару тоже решила запостить его, чем, очевидно, дала знать, что сочувствует домашним питомцам, оказавшимся в эпицентре катастрофы.

Однако на фоне колоссальной работы ее коллег такая реакция выглядит глупо. Украинские звезды, за деятельностью которых следят россияне и иностранцы, кричат о терроризме, обращаются в международные организации, рассказывают правду об экоциде и убийствах людей.

В то же время София Ротару никоим образом публично не объявила о своих намерениях помочь и не объяснила российской части аудитории последствия действий их террористического режима.

Знаменитости распространяют важные номера телефонов, помогают эвакуироваться, жертвуют средства на спасение людей и животных, призывая приобщаться и других украинцев.

Например, телеведущая Екатерина Осадчая подвергла критике Международный комитет Красного Креста за бездействие и обратилась в организацию с просьбой помочь.

Певица Светлана Лобода решила выделить квартиру в Киеве для многодетной семьи из зоны затопления. Также звезда передала 100 тысяч гривен благотворительному фонду для помощи пострадавшим.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский юморист Максим Галкин опубликовал серию фото из Херсонщины, чтобы открыть глаза россиянам на действия путинского правительства.

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