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Россиянка Ирина Шейк опозорилась на весь мир на модном показе с синяком под глазом. Скандальные фото

Катерина Малай
Люди
2 минуты
2,8 т.
Россиянка Ирина Шейк опозорилась на весь мир на модном показе с синяком под глазом. Скандальные фото

Российская супермодель Ирина Шейк, которая в 2022 году попала в громкий скандал из-за фашистской буквы Z, опозорилась неудачным гримом на модном мероприятии. В рамках Недели моды в Лондоне прошел показ новой весенне-летней коллекции дизайнера нигерийского происхождения Мовалолы Огунлеси, в котором приняла участие россиянка.

На подиум она вышла с "избитым" лицом, за что Шейк резко захейтили во всем мире. Гневные комментарии появились под постом модели в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Первым под удар попал бренд Mowalola, а позже очередь дошла и до участников скандального показа. Моделей обвинили в том, что они романтизируют насилие.

Россиянка Ирина Шейк опозорилась на весь мир на модном показе с синяком под глазом. Скандальные фото
Видео дня

Множество англоязычных подписчиков Шейк со всего мира оставили свои разъяренные комментарии, в которых пристыдили россиянку за то, что она не поддерживает женщин-жертв абьюза, а выдает синяки на лице за "аксессуар".

Россиянка Ирина Шейк опозорилась на весь мир на модном показе с синяком под глазом. Скандальные фото

"С каких пор домашнее насилие стало модным?" "Зачем делать макияж, будто тебя только что избили", "Что это за образ в стиле домашнего насилия? Не шикарно", "Популяризация физического насилия – это совсем не модно", "С каких пор это насилие стало темой шоу на подиуме?" – написали в комментариях.

Россиянка Ирина Шейк опозорилась на весь мир на модном показе с синяком под глазом. Скандальные фото

На подиум Шейк вышла в серебряном платье до пола и удлиненной кофте с рэпером 2PAC. Ее выражение лица было мрачным, что только подчеркнуло синяки и царапины на лице.

После показа она решила не смывать противоречивый грим. Вместо этого, россиянка устроила фотосессию для своего блога, проигнорировав критику подписчиков.

Россиянка Ирина Шейк опозорилась на весь мир на модном показе с синяком под глазом. Скандальные фото

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ирина Шейк стала посмешищем в Каннах, куда заявилась в несуразном наряде. Полуобнаженная модель хотела привлечь внимание, однако нарвалась на хейт.

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