Россиянка Ирина Шейк опозорилась на весь мир на модном показе с синяком под глазом. Скандальные фото

Российская супермодель Ирина Шейк, которая в 2022 году попала в громкий скандал из-за фашистской буквы Z, опозорилась неудачным гримом на модном мероприятии. В рамках Недели моды в Лондоне прошел показ новой весенне-летней коллекции дизайнера нигерийского происхождения Мовалолы Огунлеси, в котором приняла участие россиянка.

На подиум она вышла с "избитым" лицом, за что Шейк резко захейтили во всем мире. Гневные комментарии появились под постом модели в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Первым под удар попал бренд Mowalola, а позже очередь дошла и до участников скандального показа. Моделей обвинили в том, что они романтизируют насилие.

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Множество англоязычных подписчиков Шейк со всего мира оставили свои разъяренные комментарии, в которых пристыдили россиянку за то, что она не поддерживает женщин-жертв абьюза, а выдает синяки на лице за "аксессуар".

"С каких пор домашнее насилие стало модным?" "Зачем делать макияж, будто тебя только что избили", "Что это за образ в стиле домашнего насилия? Не шикарно", "Популяризация физического насилия – это совсем не модно", "С каких пор это насилие стало темой шоу на подиуме?" – написали в комментариях.

На подиум Шейк вышла в серебряном платье до пола и удлиненной кофте с рэпером 2PAC. Ее выражение лица было мрачным, что только подчеркнуло синяки и царапины на лице.

После показа она решила не смывать противоречивый грим. Вместо этого, россиянка устроила фотосессию для своего блога, проигнорировав критику подписчиков.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ирина Шейк стала посмешищем в Каннах, куда заявилась в несуразном наряде. Полуобнаженная модель хотела привлечь внимание, однако нарвалась на хейт.

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