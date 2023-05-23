Россиянка Ирина Шейк опозорилась в Каннах, отчаянно пытаясь привлечь внимание: модель пришла в белье

Российская супермодель Ирина Шейк, которая в 2022 году попала в громкий скандал из-за фашистской буквы Z, опозорилась на дорожке в Каннах. Она так отчаянно пыталась привлечь внимание, что разделась до белья.

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Вечерний наряд звезды напоминал пляжный купальный образ. OBOZREVATEL решил показать неудачные наряды россиянки на кинофестивале этого года (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На премьеру британской исторической драмы "Подстрекателька" Шейк заявилась в кожаном платье, которое сжимало ее грудь и открывало живот. Она пыталась поразить гостей своим подтянутым телом, однако на фото видно, что папарацци не слишком активно ее фотографировали.

Россиянка учла ошибки и на следующую премьеру пришла в одном белье, покрытая прозрачной шифоновой накидкой. Она нужна была не для того, чтобы прикрыть интимные части тела, а в качестве крепления для стразов на шее.

"Голый" образ она зачем-то дополнила капроновыми перчатками и такими же высокими носками, поверх которых натянула открытые босоножки. Такую вульгарную одежду модель скомбинировала с ярким макияжем и очками, которые не сняла в помещении.

Напомним, что 1 марта прошлого года Шейк призвала подписчиков в Instagram донатить деньги в помощь украинским беженцам. Впрочем, это не удивительно, ведь ради успешной карьеры за границей, где Шейк живет уже много лет, от фашистской и диктаторской политики нужно отречься.

Ранее OBOZREVATEL писал, что другая россиянка – Виктория Боня – в Каннах опозорилась ужасным макияжем. Ее образ раскритиковали даже соотечественники.

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