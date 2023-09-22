Россияне "жестоко" проучили Rammstein за поддержку Украины, устроив смехотворные протесты
Россияне озлобились на немецкую рок-группу Rammstein из-за того, что на концертах музыканты поднимают украинский флаг и поддерживают беженцев из Украины. Ярость граждан страны-террористки достигла своего пика, когда симфонический оркестр в Уфе объявил о концерте, где планировал исполнить песни из репертуара рокеров.
Возмущенные россияне решили не оставлять это просто так и лишить сограждан возможности послушать музыку, а оркестр – заработать на этом. Активисты устроили протесты и добились своего – отомстили Rammstein, которые абсолютно ничего не потеряли и, вероятно, даже не знали о том, что их музыка будет звучать в глубинке РФ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Выступление симфонического оркестра должно было состояться 24 сентября в "Конгресс-Холли Торатау". За два дня до мероприятия поклонникам рока, купившим билеты, объявили о срыве планов.
21 сентября общественные деятели из Сибирской правозащитной группы выразили свой смехотворный протест против концерта, поскольку, по их мнению, коллектив Rammstein "поддерживает нацистский режим Украины".
Организаторы, которые уже сталкивались с обострением "патриотичности" у некоторых особо ярых путинистов, решили без боя отменить выступление и продолжить тур по другим городам.
Таким образом, россияне, желая отомстить иностранцам, вредят только своим соотечественникам, выдавая это за патриотизм.
Напомним, в начале полномасштабного вторжения выяснилось, что лидер группы Тилль Линдерманн на вокзале в Германии помогал украинским беженцам с жильем. Кроме этого, группа Rаmmstеin неоднократно поддерживала украинцев на концертах, поднимая сине-желтое знамя и посвящая жертвам террористических нападений РФ песни.
Как писал OBOZREVATEL, недавно фронтмен Rammstein стал фигурантом скандала, опубликовав клип с россиянками, снятый в Москве. Подробнее об этом – читайте по ссылке.
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