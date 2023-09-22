Россияне 'жестоко' проучили Rammstein за поддержку Украины, устроив смехотворные протесты

Россияне озлобились на немецкую рок-группу Rammstein из-за того, что на концертах музыканты поднимают украинский флаг и поддерживают беженцев из Украины. Ярость граждан страны-террористки достигла своего пика, когда симфонический оркестр в Уфе объявил о концерте, где планировал исполнить песни из репертуара рокеров.

Возмущенные россияне решили не оставлять это просто так и лишить сограждан возможности послушать музыку, а оркестр – заработать на этом. Активисты устроили протесты и добились своего – отомстили Rammstein, которые абсолютно ничего не потеряли и, вероятно, даже не знали о том, что их музыка будет звучать в глубинке РФ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Выступление симфонического оркестра должно было состояться 24 сентября в "Конгресс-Холли Торатау". За два дня до мероприятия поклонникам рока, купившим билеты, объявили о срыве планов.

Видео дня

21 сентября общественные деятели из Сибирской правозащитной группы выразили свой смехотворный протест против концерта, поскольку, по их мнению, коллектив Rammstein "поддерживает нацистский режим Украины".

Организаторы, которые уже сталкивались с обострением "патриотичности" у некоторых особо ярых путинистов, решили без боя отменить выступление и продолжить тур по другим городам.

Таким образом, россияне, желая отомстить иностранцам, вредят только своим соотечественникам, выдавая это за патриотизм.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения выяснилось, что лидер группы Тилль Линдерманн на вокзале в Германии помогал украинским беженцам с жильем. Кроме этого, группа Rаmmstеin неоднократно поддерживала украинцев на концертах, поднимая сине-желтое знамя и посвящая жертвам террористических нападений РФ песни.

Как писал OBOZREVATEL, недавно фронтмен Rammstein стал фигурантом скандала, опубликовав клип с россиянками, снятый в Москве. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!