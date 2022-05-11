Россияне возмутились из-за приезда 'патриота' Киркорова на Евровидение: что там делать без России?

Обиженные недопуском к участию в Евровидении-2022 россияне раскритиковали путиниста Филиппа Киркорова за то, что он приехал в Турин на открытие шоу. Граждане РФ искренне удивились и возмутились тем, что якобы "патриот" уехал в Европу, где их, мягко говоря, недолюбливают.

Сам же артист, активно продвигающий пропагандистские идеи в массы, во всю хвастался своим приглашением на шоу. Негативные комментарии его сограждан появились в Instagram Киркорова (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Путинист неожиданно появился в Италии якобы по "эксклюзивному" приглашению организаторов Евровидения, несмотря на бойкот российской делегации и отстранение от участия артистов из РФ.

Видео дня

"По специальному приглашению, за заслуги перед Евровидением. Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем организаторов этого мероприятия", – торжественно сообщил Киркоров, идя в аэропорту.

Однако подписчикам звезды такое хвастовство не пришлось по душе, ведь, по их мнению, россиянину нечего делать в Европе, где их знаменитостей бойкотируют.

"Зачем ехать туда, откуда послали?" "Бред какой-то. Что там без России делать?" "Считаю, что об этом конкурсе нужно забыть", "Россию там ненавидят, а он "патриот" уехал хвастаться. Стыдно должно быть", "Очень некрасиво, Филип, с вашей стороны. Солдаты умирают за важу ж*пу, а вы", – говорится в комментариях.

Интересно, что рупора Кремля недовольство соотечественников не слишком задело, поэтому он продолжил публиковать фото и видео с VIP-ложи в зале, дразня любителей Евровидения в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители Украины на Евровидении-2022, группа Kalush Orchestra выступила на первом полуфинале в Турине, Италия, с песней Stefania под номером 6 и сорвала бурные овации публики. Украинский коллектив зажег на сцене, чем выбил себе место в финале.