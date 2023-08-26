Россияне требуют наказать 'запрещенного в Украине' комика Гудкова за одну фразу, которая 'дискредитирует армию'

Российский актер Александр Гудков, которого считают "запрещенным" в Украине, поплатится за одну фразу, "дискредитирующую армию РФ". Сумасшедшие путинисты, все упорнее ищущие врагов среди своих, обиделись на шутку знаменитости о том, что ему стыдно за день рождения 24 февраля.

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Также Гудкову "приписывают" финансовую помощь украинцам. Об этом сообщили российские пропагандисты со ссылкой на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Заявление на Гудкова уже рассматривается Генпрокуратурой России. По результатам проверок будет определено, накажут ли комика за "финансирование ВСУ" и признают ли "иноагентом".

Бородин выдал, что Гудков обозначил свое отношение к так называемой "СВО" фразой "Мне стыдно, что я родился 24 февраля".

Кроме этого, юморист обвиняется в участии в благотворительном выступлении, где якобы собирал средства для украинцев.

Напомним, что Гудков известен как соавтор ряда популярных проектов: Comedy Woman, "Вечерний Ургант" на российском Первом канале, клипов Филиппа Киркорова (в том числе "Цвет настроения синий").

В 2018 году юморист в интервью заявил, что его больше не впустят в Украину. Об этом команде звезды якобы сказали на таможне после концерта. Официальных данных о "запрете" на въезд в Гудкова нет.

Как писал OBOZREVATEL, что в РФ "ликвидировали" Константина Меладзе. Теперь, по словам пропагандистов, артист не сможет вернуться в Россию.

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