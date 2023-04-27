Россияне осатанели из-за концерта Орбакайте в Германии 9 мая: дочь Пугачевой 'прогнулась' под 'патриотов'

Российская певица Кристина Орбакайте, дочь эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой попала в скандал. Звезда, переехавшая в Америку, организовала тур по Германии, последний концерт которого должен был состояться 9 мая. Такое "непатриотическое" решение довело до истерики россиян.

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Граждане страны- обиделись на то, что в "сакральную" дату артистка будет развлекать немцев. По словам российских пропагандистов, Орбакайте "прогнулась" и отменила концерт (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Следует отметить, что дочь Пугачевой не выступила против войны в Украине. Не смотря на переезд в США, она продолжает прилетать в РФ, чтобы сниматься для пропагандистских телеканалов и давать концерты.

Российская певица также путешествует по всему миру, где беспрепятственно устраивает выступления. В Германии до скандала она анонсировала 8 концертов, билеты на которые стоили от 2,2 до 11,5 тысяч рублей (от 1 до 5 тысяч гривен).

Первое выступление должно было состояться 29 апреля, а последнее – 9 мая в городе Ратинген. Осатаневшие россияне требовали отменить концерт, поскольку он показался им "непатриотичным". После громкого скандала Орбакайте пошла на уступки, считают пропагандисты.

Впрочем, официальная версия певицы, которую она назвала своим фанатам в Германии, – проблемы с визами. По словам звезды, некоторые члены ее команды пока не получили разрешение на въезд, поэтому выступления пришлось перенести.

Ранее росСМИ распространяли слухи, что Орбакайте осуждает терроризм Кремля в Украине, критиковали ее "сине-желтое" выступление на ТВ, а также писали о "финансировании ВСУ".

Как писал OBOZREVATEL, певица поддержала свою маму Аллу Пугачеву треком под названием "Алла будет петь". Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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