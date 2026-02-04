Россия уничтожила квартиру продюсера Алексея Гончаренко: стены нет, спальня сгорела дотла. Видео

В ночь на 3 февраля страна-агрессор Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Киеву, во время которого вражеский дрон попал в многоквартирный дом, где живет продюсер Алексей Гончаренко. В результате атаки его жилье было разрушено.

Видео дня

Ужасную новость ведущий сообщил на личной странице в Facebook, обнародовав кадры с последствиями террористической деятельности РФ. Гончаренко отметил, что ни он, ни его близкие не пострадали от атаки, ведь дома никого не было.

"Эффект "Герань". Была спальня, а теперь Россия сделала нам террасу со свежим морозным воздухом и прекрасным видом... Могли и не проснуться, но дома никого не было. Все живы", – написал продюсер.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что в результате удара в квартире Алексея Гончаренко выбита стена, сильно повреждены пол и потолок. Одна из комнат выгорела дотла, а от мебели остались лишь обломки.

В ночь на 3 февраля Россия атаковала Украину 412 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также применила десятки ракет. Киев и область были одними из основных целей обстрела. После террористического российского удара разрушения фиксировались в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах столицы, а почти 1200 жилых домов остались без тепла.

Заметим, что Алексей Гончаренко известен отечественной аудитории как создатель самых популярных телевизионных шоу, мюзиклов и художественных фильмов. Он спродюсировал проекты "Пацанки", "Танцы со звездами", "Фабрика звезд", "Одруження наосліп", "За двумя зайцами", а в свое время работал чуть ли не со всеми самыми громкими представителями шоу-бизнеса. Опираясь на впечатляющий опыт, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Алексей Гончаренко раскрыл закулисье рейтинговых программ, а также рассказал неизвестные факты о наших селебрити.

