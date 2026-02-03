Россия атаковала дронами и ракетами Киев, есть повреждения и пострадавшие: первые подробности

В ночь на 3 февраля, когда температура в Киеве опустилась до значительных минусовых показателей, Россия массированно атаковала город дронами и ракетами разных типов. По состоянию на 1:20 известно о разрушениях в Днепровском и Деснянском районах.

Хронология событий

Видео дня

Сначала, согласно информации Воздушных сил ВС Украины, над нашей страной появились российские "Шахеды" (также БПЛА-имитаторы и дроны других типов). Они двигались в направлении Киевской и Днепропетровской областей.

Примерно в 01:00 ночи была объявлена угроза применения баллистического вооружения. Ракеты полетели на Киев и практически одновременно – на Днепр.

По предварительной информации мониторинговых источников, враг применил по меньшей мере четыре ракеты по столице.

Мэр Виталий Кличко заявил о вызовах медиков в Днепровский и Деснянский районы. Информация о последствиях на тот момент еще уточнялась.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко опубликовал первые детали: вероятно, произошли повреждения нескольких жилых многоэтажек, учреждения образования в Днепровском районе. Также были сообщения из Деснянского района о, предварительно, повреждении хозяйственной застройки.

Ориентировочно через 40 минут после первых баллистических ударов оккупанты осуществили вторую волну обстрелов. В городе и области раздавались взрывы (и снова почти одновременно с Днепром).

Неофициальные мониторинговые каналы предполагали, что во время второй серии ударов РФ могла запустить ракеты Х-22 воздушного базирования. Это требует подтверждения.

"В Дарницком районе попадание в нежилую застройку. В Днепровском – возгорание в помещении детсада", – информировал Кличко в 01:52.

Уже в 01:55 в сети заявили о новой скоростной цели в направлении Киевщины. Автор Telegram-канала monitor писал, что это могла быть КР "Циркон". Сразу же враг ударил другим вооружением: баллистикой и, возможно, Х-22. Параллельно со всем этим не исчезала угроза из-за "Шахедов".

Дополняется...

Ночью государство-агрессор также атаковало Харьков. Об этом читайте в новости по ссылке.

Что касается обстрела Днепра, то вражеские дроны били сразу с нескольких направлений, также захватчики применили ракеты. Подробнее по ссылке.

Об активности вражеской стратегической авиации информация обновлялась в нашем материале здесь.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 2 февраля Россия устроила воздушную атаку на Украину одной баллистической ракетой и 171 беспилотником. Силы ПВО обезвредили 157 БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!