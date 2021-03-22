Российского ведущего Сергея Дружко внесли в 'черный список' Украины

В понедельник, 22 марта, Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского телеведущего Сергея Дружко в список лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны.

Соответствующе решение опубликовано на сайте ведомства. Точная причина попадания знаменитости под запрет – неизвестна. Отметим, что в данном списке находится уже 179 человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сергей Дружко – это российский актер, телеведущий, певец, музыкант, режиссер телевидения. В 2017-2018 годах – ведущий канала "Druzhko Show" на YouTube. По стилистике шоу напоминает "Необъяснимо, но факт", благодаря которому Дружко стал мемом.

В мае 2016 года Дружко записал песню под названием "Наш Крым", а позднее в одном из интервью подчеркивал, что считает Крымский полуостров исторически российской территорией.

Напомним, популярный в России украинский видеоблогер Ивангай раскрыл "шокирующие" подробности о бэкстейдже популярного видео-шоу "Дружко шоу".

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