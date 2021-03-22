Російського ведучого Сергія Дружка внесли до 'чорного списку' України

У понеділок, 22 березня, Міністерство культури та інформаційної політики України внесло російського телеведучого Сергія Дружка у список осіб, які становлять загрозу для національної безпеки країни.

Відповідне рішення опубліковано на сайті відомства. Точна причина потрапляння знаменитості під заборону – невідома. Зазначимо, що в цьому списку перебуває вже 179 осіб (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Сергій Дружко – це російський актор, телеведучий, співак, музикант, режисер телебачення. У 2017-2018 роках – ведучий каналу "Druzhko Show" на YouTube. За стилістикою шоу схоже на "Необъяснимо, но факт", завдяки якому Дружко став мемом.

У травні 2016 року Дружко записав пісню під назвою "Наш Крим", а пізніше в одному з інтерв'ю підкреслював, що вважає Кримський півострів історично російською територією.

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