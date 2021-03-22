Российского "Холостяка" раскритиковали в сети за "лживый пиар" и упомянули украинского ведущего

Российского рэпера Тимати, который передумал закрывать шоу "Холостяк" со своим участием, обвинили в попытке пиара. Пользователи сети считают, что артист таким образом пытается увеличить рейтинг программы.

Юзеры в Instagram-аккаунте проекта заявили, что романтическое реалити с рэпером "максимально скучное и наигранное", поэтому была придумана скандальная история с закрытием. Многие добавили, что новый сезон "Холостяка" построен на хайпе, а не на любовных отношениях участниц с Тимати, что расстраивает их (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Короче, проект не закрывается и вся информация была очередным хайпом, чтобы увеличить рейтинг просмотра, выходит так?", "В украинской версии шоу – о любви. Тут же сплошной хайп у нас", "Лучше бы все-таки закрыли этот сезон. Максимально не интересно и наиграно", "Мы хотим смотреть о построении любви и отношений, а не это все. Не умеете снимать такое, спросите у коллег "Холостяка" других стран, или вообще не занимайтесь этим. Позор", – написали люди.

Пользователи сети обвинили Тимати в пиаре на "Холостяке"

Пользователи сети обвинили Тимати в хайпе

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"Холостяк" с Тимати назвали максимально скучным и наигранным

"Холостяка" Тимати обвинили в пиаре

Также пользователи сети поинтересовались, куда делся прошлый ведущий "Холостяка" Петр Фадеев. Многие юзеры отметили, что украинец Никита Добрынин ведет шоу намного лучше, поэтому им все равно на то, почему Фадеева убрали из проекта.

Пользователи сети поинтересовались причиной ухода Петра Фадеева из шоу "Холостяк"

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