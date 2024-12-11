Российский суд вынес приговор оперной певице Максаковой, осуждающей войну: что ей грозит по возвращении в Москву
Марии Максаковой, российской оперной певице и экс-депутату Госдумы РФ от партии "Единая Россия", вынесли приговор в Москве. Артистке, которая с 2016 года проживает в Украине, грозит до шести лет заключения на родине.
Московский суд заочно арестовал звезду за так называемую деятельность против национальной безопасности России, сообщают пропагандисты. Российские прокуроры возбудили уголовное дело против Максаковой в сентябре 2024 года. Все из-за интервью певицы украинскому телеканалу "Сейчас", где она призвала россиян помогать Вооруженным силам Украины, а также выступила против полномасштабного вторжения, осудив российских военнослужащих.
Тогда же на родине бывшего депутата оштрафовали за отсутствие отметки так называемого иноагента, которую ей присудили в 2023 году. Звезду заставляли выплатить 40 тысяч рублей. Кроме того, Пресненский суд Москвы присудил исполнительнице штраф в размере 30 тысяч рублей за аналогичное правонарушение.
Напомним, Мария Максакова родилась в советско-немецкой семье в Мюнхене в 1977 году. Став оперной певицей, россиянка выступала в ведущих оперных залах Москвы. В 2011-м Максакова баллотировалась в Госдуму от "Единой России".
Весной 2015 года артистка стала супругой депутата Госдумы от КПРФ, члена комитета по безопасности и противодействию коррупции Дениса Вороненкова. Через год у пары родился сын. Однако в марте 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева. Он уехал из России в 2016 году на фоне уголовного преследования по подозрению в мошенничестве и публично отказывался от российского гражданства.
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