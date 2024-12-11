Российский суд вынес приговор оперной певице Максаковой, осуждающей войну: что ей грозит по возвращении в Москву

Марии Максаковой, российской оперной певице и экс-депутату Госдумы РФ от партии "Единая Россия", вынесли приговор в Москве. Артистке, которая с 2016 года проживает в Украине, грозит до шести лет заключения на родине.

Видео дня

Московский суд заочно арестовал звезду за так называемую деятельность против национальной безопасности России, сообщают пропагандисты. Российские прокуроры возбудили уголовное дело против Максаковой в сентябре 2024 года. Все из-за интервью певицы украинскому телеканалу "Сейчас", где она призвала россиян помогать Вооруженным силам Украины, а также выступила против полномасштабного вторжения, осудив российских военнослужащих.

Тогда же на родине бывшего депутата оштрафовали за отсутствие отметки так называемого иноагента, которую ей присудили в 2023 году. Звезду заставляли выплатить 40 тысяч рублей. Кроме того, Пресненский суд Москвы присудил исполнительнице штраф в размере 30 тысяч рублей за аналогичное правонарушение.

Напомним, Мария Максакова родилась в советско-немецкой семье в Мюнхене в 1977 году. Став оперной певицей, россиянка выступала в ведущих оперных залах Москвы. В 2011-м Максакова баллотировалась в Госдуму от "Единой России".

Весной 2015 года артистка стала супругой депутата Госдумы от КПРФ, члена комитета по безопасности и противодействию коррупции Дениса Вороненкова. Через год у пары родился сын. Однако в марте 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева. Он уехал из России в 2016 году на фоне уголовного преследования по подозрению в мошенничестве и публично отказывался от российского гражданства.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Лайма Вайкуле стала жертвой обиженных россиян: какую новую ложь о проукраинской певице придумала Z-пропаганда. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!