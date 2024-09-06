Оперной певице Марии Максаковой грозит до 6 лет заключения в РФ: российские медиа назвали причину

На российскую оперную певицу, в прошлом – депутата Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Марию Максакову, которая с 2016 года проживает в Украине и открыто критикует диктатора Владимира Путина, возбудили уголовное дело в России. Артистке грозит до 6 лет лишения свободы из-за интервью украинскому телеканалу "Сейчас".

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В разговоре с журналистами Максакова призвала граждан РФ помогать Вооруженным силам Украины. Исполнительница также осудила российских оккупантов, развязавших кровавую войну против украинского народа. Как сообщают пропагандисты, дело на певицу возбуждено по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".

Недавно в России Максакова была оштрафован за отсутствие маркировки так называемого "иноагента". Звезду заставляют выплатить 40 тысяч рублей. Поводом для возбуждения административного дела стали размещённые знаменитостью ролики на YouTube, в которых она не отмечает, что имеет статус так называемого "иноагента". До этого Пресненский суд РФ выписал исполнительнице штраф в размере 30 тысяч рублей за аналогичное правонарушение.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Мария Максакова рассказала о "садистском подходе" кремлевского диктатора Владимира Путина к женщинам. Артистка, много лет "варившаяся" в кремлевских кулуарах, раскрыла причину, почему гимнастка Алина Кабаева так и не стала женой главы РФ. Подробности – в нашем материале.

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