Российский рэпер Моргенштерн подал в суд на СБУ

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (Валеев) подал в Окружной административный суд Киева (ОАСК) иск против Службы безопасности Украины. Причиной стал запрет на въезд в страну, с которым он категорически не согласен.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте ОАСК. Уточняется, что на данный момент суд решает, открывать ли производство по этому админиску (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Артист просит ОАСК признать противоправными действия СБУ, которая подготовила документы и обратилась в Минкульт для внесения гражданина РФ Алишера Валеева в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

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Также исполнитель требует признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры Украины от апреля 2021 года, согласно которому его внесли в соответствующий перечень.

Кроме того, Моргенштерн просит суд истребовать у СБУ постановление о запрете ему въезжать в Украину.

Коротко о знаменитости:

Моргенштерн стал популярным в 2018 году, когда из видеоблогера переквалифицировался в музыканта и рэпера. Выпустив первый мини-альбом Hate Me – начал давать концерты и снимать провокационные клипы, в которых чаще всего появлялся в образе богатого парня, которого окружают девушки и слава.

На личной странице в соцсети Instagram у рэпера часто можно заметить видео и фото, на которых он позирует обнаженным.

С 2017 года Моргенштерн состоял в близких отношениях с Диларой Зинатуллиной. По словам Алишера, в конце 2019 года он предложил девушке сделать отношения "свободными", но Дилара не согласилась и пара разошлась. Однако в ноябре 2020 года молодые люди возобновили свои отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ объяснила, почему скандальный рэпер Моргенштерн попал в черный список. Артист оказался в нем из-за пропаганды культа насилия и жестокости. Также его обвинили в распространении и употреблении наркотических средств и психотропных веществ.